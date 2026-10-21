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Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим - нардеп

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Комітет Ради підтримав правку №1279 щодо збільшення зарплат військовим. Остаточне рішення має ухвалити парламент і реалізувати уряд.

Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим - нардеп

Бюджетний комітет Верховної Ради України підтримав правку №1279 щодо збільшення зарплат військовим. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, передає УНН.

Деталі

Це буде доручення Уряду, тож ще треба буде відстояти в залі і потім дотиснути Уряд змінити свою постанову щодо зарплат військових. Але це великий крок, який може зробити Парламент для підняття зарплат військових

- зазначив депутат.

Він додав: далі треба відстояти правку №1279 у залі наступного тижня.

Додатково

У Міністерстві оборони пояснили, з чого складаються виплати військовослужбовцям у 2026 році та які додаткові винагороди передбачені за виконання бойових завдань.

Грошове забезпечення військовим виплачують до 20 числа кожного місяця за попередній. Якщо гроші надходять до військової частини із запізненням, виплату мають провести протягом трьох днів після їх отримання. Сума залежить від посади військового, його звання, вислуги років, умов служби та завдань, які він виконує.

Нагадаємо

Голова МВС підписав накази про додаткові винагороди для гвардійців, поліцейських та прикордонників. Виплати враховують складність завдань та результати бойової роботи.

Євген Устименко

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