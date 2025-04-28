У Тернополі вчинив самогубство неповнолітній син ексдепутата Володимира Бобка
Київ • УНН
У Тернополі 17-річний син колишнього депутата Володимира Бобка, Арсен, наклав на себе руки. Хлопець повернувся з Канади до України, щоб бути з дівчиною.
В медіа з’явилася інформація, що у Тернополі повісився син колишнього депутата від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Володимира Бобка Арсен. В поліції підтвердили факт самогубства підлітка, проте жодних подробиць не надали, повідомляє УНН.
Деталі
Повідомляється, що під час повномасштабного вторгнення вже колишній депутат Тернопільської райради від партії ВО "Свобода", речник колишнього голови Тернопільської обласної ради, якого обвинувачують у корупції - Михайла Головка, Володимир Бобко разом з дружиною та неповнолітнім сином Арсеном виїхали до Канади.
Яким чином військовозобов’язаний чоловік зумів виїхати з країни невідомо. Вже з-за кордону Бобко подав заяву про складання депутатських повноважень.
Проте через деякий час 17-річний Арсен Бобко повернувся у Тернопіль, оскільки хотів воз’єднатися зі своєю дівчиною. Днями юнака знайшли повішеним.
В поліції Тернопільської області підтвердили факт самогубства, проте розкривати будь-які деталі відмовилися.
Самогубство юнака через повішення сталося ще на минулому тижні. Жодних подробиць по цьому інциденту ми не надаємо
Питання, чи приїде батько ховати сина лишається відкритим.
Нагадаємо
У Сумській області директор обласного центру зайнятості вчинив самогубство, застрелившись з автомата. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує обставини трагедії.
Міг накласти на себе руки: в Іспанії знайшли мертвим 13-річного підлітка з України27.03.25, 16:57 • 21906 переглядiв