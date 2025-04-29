У Львові двоє підлітків впали з 16 поверху: що відомо

У Львові двоє неповнолітніх впали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку, поліцейські з'ясовують обставини, передає УНН із посиланням на Головне управління національної поліції у Львівській області.

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Інцидент стався на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Правоохоронці о 18.20 отримали повідомлення від медиків про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти.

Попередньо встановлено, що хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку - йдеться у дописі.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих та обставини події. Наразі відомо, що хлопець та дівчина - неповнолітні.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

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