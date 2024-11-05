Инвесторы готовятся к результатам выборов в США: на Уолл-Стрит настроения остаются лихорадочными - FT

Инвесторы обеспокоены тем, что может не быть ясности относительно победителя выборов президента США. Это происходит критические для мировых рынков дни, когда в четверг Федеральная резервная система США и Банк Англии примут решение по процентным ставкам.

Пишет УНН со ссылкой на The Financial Times.

Во вторник инвесторы во всем мире затаили дыхание после бурной предвыборной кампании в США, которая оказала заметное влияние на рынки и может еще больше повлиять на финансовые активы. Уолл-стрит готовится к длинной ночи, поскольку настроение на рынке остается лихорадочным. В то время как американцы идут на выборы, чтобы определить, кто более достоин получить пост президента США - представительница демкоратов Камала Харрис или ее конкурент от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп - в это время инвесторы признаются, что «не будут знать куда прыгнуть» пока избирательные участки не завершат свою работу.

Выборы на лезвии ножа рассматриваются инвесторами как потенциальный переломный момент.

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Если Республиканская партия займет Белый дом и получит контроль над обеими палатами Конгресса, инвесторы обеспокоены тем, что обещанная смесь тарифов и снижения налогов может подпитать инфляцию и оказать давление на повышение процентных ставок.

Это уже привело к росту курса доллара.

Также за последние недели выросла доходность казначейских облигаций, которая меняется обратно к ценам на облигации, - инвесторы оценивают потенциально более высокую инфляцию, как следствие запланированной политики республиканского миллиардера.

Рынок тянутся и толкаются в разных направлениях, поскольку инвесторы пытаются учесть много неизвестных вокруг выборов. ... В ближайшую неделю у нас будет определенность: либо это усилит это позиционирование, либо будет потрясение - объясняет Мэт Мискин, сопредседатель инвестиционной стратегии John Hancock Investment Management.

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