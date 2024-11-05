Выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, а Вэнс - в Огайо

Бывший президент, а ныне кандидат в президенты США Дональд Трамп голосует во Флориде, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей женой Меланией Трамп.

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После голосования Трамп решил сделать заявление.

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Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал сегодня утром лично на своем избирательном участке в Цинциннати.

Сенатор прибыл в церковь Святого Антония Падуанского, чтобы проголосовать вместе со своей женой Ушей и их детьми.

Вэнс сказал журналистам, что он благодарен тем, кто пришел увидеть «одну из замечательных традиций американской демократии».