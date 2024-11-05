Выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, а Вэнс - в Огайо

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 29634 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 56182 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 118258 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 140375 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 140747 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 137353 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, а Вэнс - в Огайо

Выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, а Вэнс - в Огайо

Киев  •  УНН

16:57 • 1800 просмотра

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Дональд Трамп вместе с Меланией прибыли на избирательный участок в Палм-Бич для голосования. Бывший президент США также сделал заявление после процедуры голосования.

Бывший президент, а ныне кандидат в президенты США Дональд Трамп голосует во Флориде, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей женой Меланией Трамп.

Избирательные участки в США открываются: где и когда американцы будут голосовать5 ноября 2024, 11:24 • 12352 просмотра

После голосования Трамп решил сделать заявление.

День выборов в США: на что следует обратить внимание5 ноября 2024, 08:52 • 14410 просмотров

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Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал сегодня утром лично на своем избирательном участке в Цинциннати.

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Сенатор прибыл в церковь Святого Антония Падуанского, чтобы проголосовать вместе со своей женой Ушей и их детьми.

Вэнс сказал журналистам, что он благодарен тем, кто пришел увидеть «одну из замечательных традиций американской демократии».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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