Выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, а Вэнс - в Огайо
Киев • УНН
Дональд Трамп вместе с Меланией прибыли на избирательный участок в Палм-Бич для голосования. Бывший президент США также сделал заявление после процедуры голосования.
Бывший президент, а ныне кандидат в президенты США Дональд Трамп голосует во Флориде, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей женой Меланией Трамп.
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После голосования Трамп решил сделать заявление.
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Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал сегодня утром лично на своем избирательном участке в Цинциннати.
Сенатор прибыл в церковь Святого Антония Падуанского, чтобы проголосовать вместе со своей женой Ушей и их детьми.
Вэнс сказал журналистам, что он благодарен тем, кто пришел увидеть «одну из замечательных традиций американской демократии».