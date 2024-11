Избирательные участки в США открываются: где и когда американцы будут голосовать

В США во вторник, 5 ноября, по всей стране начинают открываться избирательные участки, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Миллионы американцев уже проголосовали досрочно, но сегодня желающие граждане США смогут проголосовать лично, и участки по стране уже открываются:

6 часов утра ET (13:00 по Киеву)

Коннектикут

Индиана (избирательные участки по центральному времени открываются в 7 утра ET (14: 00 по Киеву)

Кентукки (избирательные участки по центральному времени открываются в 7 утра ET (14:00)

Мэн (почти все избирательные участки открыты с 6 утра до 8 утра ET (с 13:00 до 15:00), но муниципалитеты с населением менее 500 человек могут быть открыты до 10 утра ET (17:00)

Нью-Гемпшир (избирательные участки могут открываться с 6 до 11 утра ET (с 13:00 до 18:00) - Диксвилл-Нотч проголосовал в полночь)

Нью-Джерси

Нью-Йорк

Вирджиния

6:30 утра ET (13:30 по Киеву)

Огайо

Северная Каролина

Западная Вирджиния

Вермонт (избирательные участки могут открываться в 5 утра ET (12:00) и в 10 утра ET (17:00), но в этом году самое раннее открытие участков в 6:30 утра ET)

7 утра ET (14:00 по Киеву)

Алабама (некоторые избирательные участки работают по восточному времени (ET) и откроются в 7 утра ET, однако большинство избирательных участков работают по центральному времени и откроются в 8 утра ET (15:00).

Делавэр

Вашингтон, округ Колумбия

Флорида (избирательные участки по центральному времени открываются в 8 утра ET (15:00)

Джорджия

Иллинойс

Канзас (некоторые избирательные участки открываются в 8 утра ET (15:00) через часовые пояса)

Мэриленд

Массачусетс (города или поселки могут открыться уже в 5:45 ET (12:45)

Мичиган (некоторые избирательные участки открываются в 8 утра ET (15:00) через часовые пояса)

Миссури

Пенсильвания

Род-Айленд

Южная Каролина

Теннесси (избирательные участки с населением более 120 000 человек должны открыться к 7 часам утра ET)

8 утра ET (15:00 по Киеву)

Аризона

Айова

Луизиана

Миннесота (муниципалитеты с менее чем 500 зарегистрированными избирателями могут открывать избирательные участки не позднее 11:00 ET (18:00)

Южная Дакота (некоторые избирательные участки открываются в 6 утра ET (13:00) в зависимости от часового пояса)

Северная Дакота (избирательные участки могут открываться с 8 до 11 утра ET (с 15:00 до 18:00)

Оклахома

Техас (некоторые избирательные участки открываются в 8 утра ET, а некоторые - в 9 утра ET (16:00)

Висконсин

Когда американцы голосуют сегодня, они не выбирают самих кандидатов в президенты напрямую. Избиратели голосуют за конкурирующие списки "выборщиков", которые, в свою очередь, фактически отдадут голоса за президента и вице-президента 17 декабря. Совместно избиратели из всех 50 штатов и округа Колумбия называются "коллегией выборщиков".

Кандидат в президенты, набравший большинство голосов в ночь выборов, не обязательно получит кресло в Белом доме. Чтобы одержать победу на президентских выборах, кандидат должен набрать большинство голосов в коллегии выборщиков.

Дополнение

Сообщается, что в день выборов в некоторых ключевых "спорных" штатах США обрушивается мощный холодный фронт, который приносит проливные дожди и сильные штормы.

Самый сильный дождь идет от восточного Техаса до границы Миссури и Иллинойса, включая Сент-Луис.

Фронт будет продолжать двигаться на восток, принося ливни в Миннесоту и штаты Висконсин и Мичиган, на юг до Луизианы. Было отмечено, что дожди несколько снизили явку избирателей на предыдущих выборах.

В Висконсине, похоже, худшая погода среди семи "спорных" штатов, а Центр прогнозирования штормов объявляет уровень угрозы сильного шторма 1 из 5 для большей части штата. Ливни и даже грозы могут вызвать отдельные порывы ветра и кратковременный торнадо.

Самые сильные осадки вдоль фронта сегодня выпадут от восточного Техаса до Южной Индианы, пишет издание.