06:16 • 3040 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 8870 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 39242 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 114505 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 57356 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 98179 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 265823 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84878 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78360 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71063 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Ночной удар РФ вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Ночной обстрел повредил контактную сеть в Житомирской области. Восемь поездов следуют с задержками более часа, сеть уже восстановлена.

Ночной удар РФ вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список

Ночной массированный удар РФ вызвал задержки восьми поездов более чем на час, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

В результате ночного обстрела и повреждения контактной сети в Житомирской области ряд поездов сейчас следует с задержками более часа

- сообщили в УЗ в соцсетях.

Как указано, это касается рейсов:

  • №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы;
    • №49/50 Трускавец - Киев;
      • №7/8 Черновцы - Киев;
        • №149/150 Ивано-Франковск - Киев;
          • №51/52 Перемышль - Киев (в обе стороны);
            • №227/228 Ивано-Франковск - Краматорск;
              • №93/94 Харьков - Хелм;
                • №29/30 Ужгород - Киев.

                  "Контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, железнодорожники будут стараться максимально сократить время задержки поездов", - говорится в сообщении.

                  546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"21.08.25, 09:16 • 3020 просмотров

                  Юлия Шрамко

