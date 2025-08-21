Ночной удар РФ вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список
Киев • УНН
Ночной обстрел повредил контактную сеть в Житомирской области. Восемь поездов следуют с задержками более часа, сеть уже восстановлена.
Ночной массированный удар РФ вызвал задержки восьми поездов более чем на час, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.
В результате ночного обстрела и повреждения контактной сети в Житомирской области ряд поездов сейчас следует с задержками более часа
Как указано, это касается рейсов:
- №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы;
- №49/50 Трускавец - Киев;
- №7/8 Черновцы - Киев;
- №149/150 Ивано-Франковск - Киев;
- №51/52 Перемышль - Киев (в обе стороны);
- №227/228 Ивано-Франковск - Краматорск;
- №93/94 Харьков - Хелм;
- №29/30 Ужгород - Киев.
"Контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, железнодорожники будут стараться максимально сократить время задержки поездов", - говорится в сообщении.
