Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список
Київ • УНН
Нічний обстріл пошкодив контактну мережу на Житомирщині. Вісім поїздів прямують із затримками понад годину, мережу вже відновлено.
Нічний масований удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.
Внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину
Як вказано, це стосується рейсів:
- №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
- №49/50 Трускавець - Київ;
- №7/8 Чернівці - Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
- №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);
- №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
- №93/94 Харків - Хелм;
- №29/30 Ужгород - Київ.
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - ідеться у повідомленні.
