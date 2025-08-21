Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список

$41.380.02
48.170.16
ukenru
06:16 • 8124 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 15513 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 44237 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 124321 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 61284 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 104746 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 271776 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85108 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78562 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71216 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
44%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 12072 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 32181 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 37131 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 34186 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 17239 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 55031 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 124257 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 104707 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 271739 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 252804 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Львів
Європа
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 33719 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 30697 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 31669 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 60492 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 70901 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Нафта
Шахед-136

Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

Нічний обстріл пошкодив контактну мережу на Житомирщині. Вісім поїздів прямують із затримками понад годину, мережу вже відновлено.

Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список

Нічний масований удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину

- повідомили в УЗ у соцмережах.

Як вказано, це стосується рейсів:

  • №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
    • №49/50 Трускавець - Київ;
      • №7/8 Чернівці - Київ;
        • №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
          • №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);
            • №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
              • №93/94 Харків - Хелм;
                • №29/30 Ужгород - Київ.

                  "Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - ідеться у повідомленні.

                  546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16 • 8158 переглядiв

                  Юлія Шрамко

                  Суспільство
                  Поїзд
                  Житомирська область
                  Ужгород
                  Краматорськ
                  Чернівці
                  Івано-Франківськ
                  Черкаси
                  Київ
                  Харків