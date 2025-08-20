Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности

Законопроект №4122, который должен урегулировать рынок биологически активных добавок, готовился кулуарно и без представителей сферы в течение двух лет, а для обсуждения его представили лишь в конце 2024 года, сообщает УНН.

Законопроект, определяющий правила работы рынка биологически активных добавок, готовился в тиши кабинетов почти два года. Впрочем, общественность и ключевые игроки рынка узнали о нем лишь в конце 2024-го, когда документ вынесли на обсуждение.

Получается, что такой важный документ разрабатывался кулуарно, за спинами стейкхолдеров фармрынка. Что это тогда, как не лоббизм? метко отметила глава ОО «Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармсовет» Елена Прудникова.

В чем интерес фармгигантов

По оценкам экспертов, спрос на биологически активные добавки в Украине за последний год вырос почти на 25%. В то же время спрос на лекарственные средства сократился на такую же величину. Это могло серьезно обеспокоить фармацевтических гигантов, которые привыкли удерживать лидерство в продажах. Поэтому, логично, что теперь они могут пробовать взять под контроль сегмент БАДов.

Законопроект презентовали как выполнение обязательств по имплементации европейского законодательства. Впрочем, как отмечают эксперты, документ существенно отличается от европейских норм: в частности, в ЕС на переходный период для внедрения подобных изменений отводят пять лет, тогда как в Украине лишь полгода. Такая "скорость" может парализовать рынок, ведь бизнес физически не успевает перестроить производственные процессы и логистику за несколько месяцев.

В Европе на это дают три, семь, а иногда и десять лет. Потому что там понимают: бизнес не живет во временном диапазоне два месяца – объясняет управляющий партнер LAW OFFICES OF OMP Николай Орлов.

На самом деле, рискованная "перезагрузка" рынка может обернуться выгодой для крупных фармпроизводителей. Если отечественные компании будут вынуждены частично или полностью свернуть продажу БАДов из-за несоответствия новым требованиям, а иностранные поставщики уйдут из Украины из-за чрезмерной жесткости регуляций и слишком короткого переходного периода – вакуум на полках аптек быстро заполнят фармгиганты собственными дорогими препаратами. Для них это шанс вернуть утраченные позиции и компенсировать падение продаж лекарств, которое наблюдается уже несколько лет.

Кузьминых и лоббизм в фарме

Продвигать такие выгодные для крупного бизнеса сценарии, кажется, в очередной раз взялся народный депутат Сергей Кузьминых. Анализируя его заявления и посты в соцсетях можно сделать вывод, что он изо всех сил отстаивает интересы и позицию крупного бизнеса по регулированию сферы биологических добавок. Так, в одном из своих многочисленных "блогов" по регулированию фармацевтической сферы он открыто написал

"Свободная рука рынка" породила сотни фуфломицинов, которые навязывают пациентам, часто даже вместо лекарств – БАДы – народный депутат Сергей Кузьминых

Получается, что нардеп прямо спекулирует темой и продвигает тезисы, что якобы БАДы это "фуфломицины", которые "навязывают пациентам". Своими заявлениями, создавая негативный фон и искаженное восприятие биологических добавок теми украинцами, которые прочитают его неправдивые тезисы.

Но не БАДами едиными. Кажется, кроме них Кузьминых лоббирует еще и запрет маркетинга между производителями и аптеками. Который хотя и запрещен еще с 1 марта 2025 года, но все же до сих пор является "горячей темой" для нардепа. Кузьминых снова и снова продолжает повторять, что именно маркетинг виноват в высоких ценах на лекарства. Даже законопроект по этому поводу подал в Верховную Раду.

В то же время данные Минздрава подтверждают – после запрета маркетинга стоимость препаратов не снизилась, а во многих случаях даже возросла. Пациенты же остались без скидок и бонусных программ, которые обеспечивались именно за счет маркетинговых платежей.

Более того, из-за финансовых потерь аптечные сети вынуждены закрывать мобильные аптечные пункты в регионах. Так, в июле прекратили работу мобильные аптеки на Херсонщине и Харьковщине, оставив без доступа к лекарствам жителей более сотни сел.

Однако Кузьминых настаивает: "маркетинг – зло". А игнорирование им очевидных фактов наталкивает на мысль, что и в этом случае речь идет не о заботе о пациентах, а о продвижении интересов крупных игроков.

Кроме того, Кузьминых пригрозил, что вскоре предложит полноценную модель Закона "Об аптеках". Который по его словам "вернет здравый смысл на рынок и поставит пациента в центр системы". Здесь логичен вопрос к самому нардепу, а действительно ли ему так важен пациент? Или возможно главным его ориентиром к изменениям сектора являются крупные фармацевтические игроки? И новообещанный закон станет очередным лоббистским инструментом, который под лозунгами "заботы о пациенте" на самом деле расширит влияние крупных фармкорпораций. Ведь предыдущий опыт показывает: все инициативы Кузьминых в фармсфере завершались выгодой именно для фармгигантов.

Связь с "Дарницей"

Игроком, чьи интересы отстаивает и защищает Кузьминых, вполне может быть фармгигант "Дарница". Ведь, как сообщал УНН ранее, в 2016-2018 годах благотворительный фонд братьев Кузьминых получил более 9,5 млн грн от фонда семьи Загориев – владельцев "Дарницы". Интересен также тот факт, что в тот же период Кузьминых работал членом комиссии Министерства здравоохранения, которая занималась прекращением действия регистрационных удостоверений. Этот факт даже стал поводом для проверки со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Тогда руководитель департамента НАПК Сергей Деркач заявил о существовании потенциального конфликта интересов в действиях одного из членов комиссии Минздрава, который имеет собственный фонд и получал деньги от владельца фармгиганта.

Сегодня риторика депутата и официальные заявления компании совпадают настолько, что юристы уже говорят о возможности лингвистической экспертизы для установления реального авторства. А также может свидетельствовать о вероятном незаконном влиянии, что требует проверки антикоррупционными органами.

Вывод

Итак, история повторяется: кажется, что после того, как фармгиганты использовали запрет маркетинговых договоров в собственных интересах, теперь они стремятся покорить и рынок БАДов. Быстрое, кулуарное принятие регулирования без диалога с представителями рынка, короткий переходный период, риск вытеснения иностранных и ослабление малых отечественных производителей – все это создает угрозу не только для бизнеса, но и для здоровья миллионов украинцев. Так, если законопроект заработает в нынешнем виде – украинцы рискуют потерять доступ к качественным и безопасным биодобавкам.