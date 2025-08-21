Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт

Президент Украины еще в феврале 2025 года поручил СНБО, Кабмину и Минздраву урегулировать вопрос ценообразования на лекарства и снизить их стоимость минимум на 30%. Эта задача определялась приоритетной в связи с падением доходов населения во время войны и существенным ростом расходов украинцев на медикаменты. Однако, за более чем полгода реальных результатов нет. Об этом в своем Facebook написал Председатель Всеукраинской благотворительной организации "Совет защиты прав и безопасности пациентов" Виктор Сердюк, сообщает УНН.

Детали

По оценке эксперта, добровольные шаги отечественных производителей ограничились лишь сотней наиболее популярных препаратов ("топ-100 препаратов"), отобранных по критерию количества проданных упаковок. Другие лекарства остались без внимания, хотя именно они формируют большую часть расходов пациентов. Предложения по привлечению иностранных производителей и расширению критериев отбора так и не были реализованы – процесс обсуждений затянулся, а конкретных действенных решений не принято.

К сожалению, предложения остались предложениями из-за бесконечного обсуждения. Остальные лекарства так и остаются дорогими, для скудного бюджета рядового украинского домохозяйства, а это большая часть фармацевтического рынка. Особенно это касается расходов на препараты, необходимые для пациентов с хроническими болезнями. Семьи и в дальнейшем вынуждены тратить чрезмерные бюджеты на лекарства, и эта ситуация вызывает справедливое возмущение среди украинцев − написал в Facebook Виктор Сердюк.

По словам Виктора Сердюка, ситуацию усложнило и решение правительства, которое, исходя из ложного тезиса о "зле маркетинговых платежей", с 1 марта 2025 года запретило маркетинговые соглашения между аптеками и производителями. Предполагалось, что такой шаг снизит цены на лекарства, однако на практике этого не произошло – наоборот, часть препаратов даже подорожала. Этот факт признал и сам Минздрав.

"Во время запрета маркетинга не учли многих составляющих, одна из которых - эти договоры позволяли аптекам делать скидки на препараты и запускать различные социальные инициативы. Указанная ошибка и дискуссия внутри профессионального сообщества показали, что возвращение маркетинга внесет свой вклад в снижение цен на лекарства. Создается впечатление, что даже конструктивные обсуждения сейчас блокируются отдельными игроками фармацевтического рынка, которые не могут признать ошибочность взгляда на маркетинг", – подчеркнул Виктор Сердюк.

Эксперт подчеркнул, что именно неурегулированность этого вопроса является одной из причин, почему поручение Президента по снижению цен на медикаменты длительное время остается невыполненным: Минздрав до сих пор не подготовил необходимых предложений, а Правительство, соответственно, не может ввести действенное регулирование фармацевтического рынка.

"Проект постановления, которым бы восстанавливался маркетинг до сих пор не подан в Кабмин, участники рынка до сих пор не понимают, когда регулирование рынка станет понятным и прогнозируемым, когда маркетинг восстановится и в какой форме. Соответственно бизнесу сложно планировать свою работу даже в краткосрочной перспективе, что безусловно влияет на доступность лекарств", – пояснил Виктор Сердюк.

Подытоживая, Виктор Сердюк подчеркнул, что пациенты и в дальнейшем страдают от высокой стоимости лечения. По его убеждению, сегодня нужна четкость и взвешенность реформ с учетом компромиссов между всеми стейкхолдерами рынка.

"Президент, народ Украины, ждут конкретных эффективных решений, которые действительно улучшат жизнь пациентов, и если возвращение маркетинга может улучшить доступность лекарств – нужно немедленно внедрить это решение. Украинцы точно заслуживают честной и прозрачной системы ценообразования лекарств", – подытожил он.

Напомним

С 14 февраля 2025 года постановлением №168 Кабинет министров Украины ввел новые правила регулирования фармацевтического рынка. Согласно постановлению, аптекам было запрещено заключать маркетинговые договоры с производителями лекарств. Ранее эти соглашения позволяли аптекам предоставлять пациентам скидки, реализовывать социальные инициативы и повышать квалификацию фармацевтов.

Однако, после введения новых правил игры фармацевтического рынка, аналитики фиксировали рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы.

Признали это и в Минздраве, министр Ляшко отметил, что в апреле инфляция на фармацевтическую продукцию составила 13,9%. И хотя она не превысила общий уровень инфляции – пациенты так и не увидели ожидаемого снижения стоимости лекарств в своих чеках.

Добавим

Якобы борется за снижение цен на лекарства и защиту прав пациентов Председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых. Последний выстраивает публичный образ реформатора, однако за этим фасадом скрываются факты лоббизма крупных фармацевтических компаний, попытки незаконного влияния и политическая гибкость в интересах олигархического бизнеса.