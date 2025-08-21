Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
Киев • УНН
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжает разработку цифрового инструмента для коммуникации с украинцами за рубежом. Также Министерство продолжит работу по созданию за рубежом Центров единства.
В июле этого года Кабмин реорганизовал Министерство национального единства и присоединил его к Минсоцполитики. Соответственно, Министерство социальной политики, семьи и единства продолжает разрабатывать цифровой инструмент для коммуникации с украинцами за рубежом. Также Министерство продолжит работу по созданию за рубежом Центров единства.
Об этом журналисту УНН сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Детали
На вопрос, продолжается ли работа по созданию платформы для украинцев за рубежом, Улютин ответил:
Обязательно. Да. Рабочего названия нет
Министр подчеркнул, что Минсоцполитики недавно получило дополнительные полномочия министерства единства.
Понимаем, что эта политика не должна пересекаться с политикой министерства иностранных дел. Это больше культурная, образовательная, поддерживающая функция, работа с украинцами, находящимися за рубежом. Для того, чтобы у них оставалась эта связь с Украиной, а также много сервисов, которые им необходимы, которые можно предоставлять в Unity Hubs, которые мы продолжим воплощать. Есть успешная концепция и конструкция – это Центры жизнестойкости. Что-то аналогичное мы должны построить за рубежом для украинцев для того, чтобы они понимали, что они часть нашего государства
ЕС работает над новым планом возвращения украинцев домой после войны: детали04.06.25, 14:31 • 4909 просмотров
Контекст
В 2024 году Министерство социальной политики сообщало о создании цифрового инструмента, который поможет наладить связь с гражданами за рубежом и способствовать их возвращению.
В январе 2025 года в Министерстве национального единства сообщали, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. Тогда сообщалось, что за рубежом украинцев 20-25 миллионов, в Украине - примерно 32 миллиона.
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого30.01.25, 10:09 • 105915 просмотров