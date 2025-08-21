Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом

В июле этого года Кабмин реорганизовал Министерство национального единства и присоединил его к Минсоцполитики. Соответственно, Министерство социальной политики, семьи и единства продолжает разрабатывать цифровой инструмент для коммуникации с украинцами за рубежом. Также Министерство продолжит работу по созданию за рубежом Центров единства.

Об этом журналисту УНН сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

На вопрос, продолжается ли работа по созданию платформы для украинцев за рубежом, Улютин ответил:

Министр подчеркнул, что Минсоцполитики недавно получило дополнительные полномочия министерства единства.

Понимаем, что эта политика не должна пересекаться с политикой министерства иностранных дел. Это больше культурная, образовательная, поддерживающая функция, работа с украинцами, находящимися за рубежом. Для того, чтобы у них оставалась эта связь с Украиной, а также много сервисов, которые им необходимы, которые можно предоставлять в Unity Hubs, которые мы продолжим воплощать. Есть успешная концепция и конструкция – это Центры жизнестойкости. Что-то аналогичное мы должны построить за рубежом для украинцев для того, чтобы они понимали, что они часть нашего государства