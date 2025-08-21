$41.380.02
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності продовжує розробку цифрового інструменту для комунікації з українцями за кордоном. Також Міністерство продовжить роботу зі створення за кордоном Центрів єдності.

Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном

У липні цього року Кабмін реорганізував Міністерство нац’єдності та приєднав його до Мінсоцполітики. Відповідно, Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності продовжує розробляти цифровий інструмент для комунікації з українцями за кордоном. Також Міністерство продовжить роботу зі створення за кордоном Центрів єдності.

Про це журналісту УНН повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Деталі

 На запитання, чи триває робота щодо створення платформи для українців за кордоном, Улютін відповів:

Обов'язково. Так.Робочої назви немає

Міністр підкреслив, що Мінсоцполітики нещодавно отримало додаткові повноваження міністерства єдності.

Розуміємо, що ця політика не має перетинатися із політикою міністерства закордонних справ. Це більше культурна, освітня, підтримуюча функція, робота з українцями, які перебувають за кордоном. Для того, щоб в них лишався цей звʼязок з Україною, а також багато сервісів, які їм необхідні, які можна надавати в Unity Hubs, які ми продовжимо втілювати. Є успішна концепція та конструкція – це Центри життєстійкості. Щось аналогічне ми маємо побудувати за кордоном для українців для того, щоб вони розуміли, що вони частина нашої держави

- розповів Улютін.

ЄС працює над новим планом повернення українців додому після війни: деталі04.06.25, 14:31 • 4909 переглядiв

Контекст 

У 2024 році Міністерство соціальної політики повідомляло про створення цифрового інструменту, який допоможе налагодити зв’язок із громадянами за кордоном та сприяти їхньому поверненню.

У січні 2025 року в Міністерстві національної єдності повідомляли, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. Тоді повідомлялося, що за кордоном українців 20-25 мільйонів, в Україні - приблизно 32 мільйони.  

Повернення українців з-за кордону: експертка пояснила, що може зробити влада для цього30.01.25, 10:09 • 105915 переглядiв

Анна Мурашко

