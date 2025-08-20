Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Киев • УНН
Актриса Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора, поделившись эффектными снимками в бикини и других образах. Звезда показала стройную фигуру и моменты отдыха с бойфрендом.
Оскароносная актриса Холли Берри отправилась в солнечный отпуск на Бора-Бора. На фото она продемонстрировала стройную фигуру в разных образах и поделилась яркими моментами празднования с поклонниками. Об этом пишет УНН со ссылкой на PageSix.
Детали
59-летняя Холли Берри отпраздновала свой день рождения на экзотическом острове Бора-Бора и поразила поклонников серией ярких снимков. Звезда фильма "Женщина-кошка" поделилась кадрами в своем Instagram, где позировала в разных образах.
На одном из фото она прогуливалась по побережью в стильных солнцезащитных очках и шляпе, на другом - отдыхала в гамаке, а на третьем - смаковала напитки из кокосов и проводила время вместе с бойфрендом Ваном Хантом.
Берри также продемонстрировала более чувственные образы - в кружевном белье от Uwila Warrior и в оранжевом шелковом комплекте. Она также позировала на надувной утке, шутливо размахивая ногами.
"Использую облачный день по максимуму!" - подписана одна из публикаций.
Кроме этого, звезда поблагодарила своих фанатов за теплые поздравления и поделилась праздничными кадрами в черном вязаном наряде с цветочной короной.
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»03.03.25, 10:22 • 213179 просмотров