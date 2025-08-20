Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 10283 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11832 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22586 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 91944 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37469 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38062 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37679 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161012 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138539 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122054 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
41%
745мм
Популярные новости
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 39551 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 7606 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25239 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 18341 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15339 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 3298 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 10284 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 22587 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 91944 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161012 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 94 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 274 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 2884 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15570 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25581 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Доллар США
Лекарственные средства
Гривна

Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Актриса Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора, поделившись эффектными снимками в бикини и других образах. Звезда показала стройную фигуру и моменты отдыха с бойфрендом.

Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини

Оскароносная актриса Холли Берри отправилась в солнечный отпуск на Бора-Бора. На фото она продемонстрировала стройную фигуру в разных образах и поделилась яркими моментами празднования с поклонниками. Об этом пишет УНН со ссылкой на PageSix.

Детали

59-летняя Холли Берри отпраздновала свой день рождения на экзотическом острове Бора-Бора и поразила поклонников серией ярких снимков. Звезда фильма "Женщина-кошка" поделилась кадрами в своем Instagram, где позировала в разных образах.

На одном из фото она прогуливалась по побережью в стильных солнцезащитных очках и шляпе, на другом - отдыхала в гамаке, а на третьем - смаковала напитки из кокосов и проводила время вместе с бойфрендом Ваном Хантом.

Берри также продемонстрировала более чувственные образы - в кружевном белье от Uwila Warrior и в оранжевом шелковом комплекте. Она также позировала на надувной утке, шутливо размахивая ногами.

"Использую облачный день по максимуму!" - подписана одна из публикаций.

Кроме этого, звезда поблагодарила своих фанатов за теплые поздравления и поделилась праздничными кадрами в черном вязаном наряде с цветочной короной.

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»03.03.25, 10:22 • 213179 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Голливуд, Лос-Анджелес
Instagram