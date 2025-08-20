Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 12005 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13213 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 25090 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99264 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39882 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40002 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39400 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164808 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140815 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123772 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
41%
745мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5674 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 11991 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 25068 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 99213 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164781 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 2394 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 1842 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 4244 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17597 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 28067 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні

Київ • УНН

 • 2412 перегляди

Актриса Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора, поділившись ефектними знімками в бікіні та інших образах. Зірка показала струнку фігуру та моменти відпочинку з бойфрендом.

Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні

Оскароносна актриса Голлі Беррі вирушила у сонячну відпустку на Бора-Бора. На фото вона продемонструвала струнку фігуру в різних образах та поділилася яскравими моментами святкування з шанувальниками. Про це пише УНН із посиланням на PageSix.

Деталі

59-річна Холлі Беррі відсвяткувала свій день народження на екзотичному острові Бора-Бора та вразила шанувальників серією яскравих знімків. Зірка фільму "Жінка-кішка" поділилася кадрами у своєму Instagram, де позувала в різних образах.

На одному з фото вона прогулювалася узбережжям у стильних сонцезахисних окулярах і капелюсі, на іншому - відпочивала в гамаку, а на третьому - смакувала напої з кокосів та проводила час разом із бойфрендом Ван Хантом.

Беррі також продемонструвала більш чуттєві образи - у мереживній білизні від Uwila Warrior та в помаранчевому шовковому комплекті. Вона також позувала на надувній качці, жартівливо розмахуючи ногами.

"Використовую хмарний день по максимуму!" - підписана одна з публікацій.

Окрім цього, зірка подякувала своїм фанам за теплі привітання та поділилася святковими кадрами у чорному в’язаному вбранні з квітковою короною.

Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"03.03.25, 10:22 • 213193 перегляди

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Голлівуд
Instagram