Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
Київ • УНН
Актриса Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора, поділившись ефектними знімками в бікіні та інших образах. Зірка показала струнку фігуру та моменти відпочинку з бойфрендом.
Оскароносна актриса Голлі Беррі вирушила у сонячну відпустку на Бора-Бора. На фото вона продемонструвала струнку фігуру в різних образах та поділилася яскравими моментами святкування з шанувальниками. Про це пише УНН із посиланням на PageSix.
Деталі
59-річна Холлі Беррі відсвяткувала свій день народження на екзотичному острові Бора-Бора та вразила шанувальників серією яскравих знімків. Зірка фільму "Жінка-кішка" поділилася кадрами у своєму Instagram, де позувала в різних образах.
На одному з фото вона прогулювалася узбережжям у стильних сонцезахисних окулярах і капелюсі, на іншому - відпочивала в гамаку, а на третьому - смакувала напої з кокосів та проводила час разом із бойфрендом Ван Хантом.
Беррі також продемонструвала більш чуттєві образи - у мереживній білизні від Uwila Warrior та в помаранчевому шовковому комплекті. Вона також позувала на надувній качці, жартівливо розмахуючи ногами.
"Використовую хмарний день по максимуму!" - підписана одна з публікацій.
Окрім цього, зірка подякувала своїм фанам за теплі привітання та поділилася святковими кадрами у чорному в’язаному вбранні з квітковою короною.
