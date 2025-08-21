Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА
Киев • УНН
В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове погиб один человек и двое травмированы. Повреждены десятки жилых домов, на местах работают профильные службы.
Во Львове в результате атаки российских войск, предварительно, известно о погибшем и двух пострадавших, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, двое - травмированы
По его словам, повреждены десятки жилых домов.
