20 августа, 15:55 • 32390 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 100830 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 51546 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 88037 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 257226 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 83348 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 77506 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70687 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 242389 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182719 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА

Киев • УНН

 • 3494 просмотра

В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове погиб один человек и двое травмированы. Повреждены десятки жилых домов, на местах работают профильные службы.

Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА

Во Львове в результате атаки российских войск, предварительно, известно о погибшем и двух пострадавших, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, двое - травмированы

- написал Козицкий.

По его словам, повреждены десятки жилых домов.

Львов подвергся комбинированной атаке: есть пострадавшие, десятки домов повреждены21.08.25, 07:40 • 2014 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Львов