Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА

Во Львове в результате атаки российских войск, предварительно, известно о погибшем и двух пострадавших, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, двое - травмированы - написал Козицкий.

По его словам, повреждены десятки жилых домов.

Львов подвергся комбинированной атаке: есть пострадавшие, десятки домов повреждены