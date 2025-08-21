$41.360.10
20 августа, 15:55 • 26030 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 80345 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 44661 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 75621 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 246102 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 81264 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75890 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70373 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 236195 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182539 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Львов подвергся комбинированной атаке: есть пострадавшие, десятки домов повреждены

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Ночью 21 августа Львов атаковали "шахеды" и ракеты, повреждены десятки домов. Есть информация о пострадавших и возгораниях в других местах города.

Львов подвергся комбинированной атаке: есть пострадавшие, десятки домов повреждены

В ночь на 21 августа враг нанес удар по Львову. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне совершили по городу комбинированную атаку "шахедами" и ракетами.

Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши

- констатировал Садовый.

Он добавил, что все службы работают на месте. Кроме того, есть информация о возгорании в других местах Львова.

Напомним

В результате утреннего удара по Мукачево Закарпатской области ранения получили 12 человек. Враг ударил по одному из местных предприятий, вспыхнул масштабный пожар.

Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21.08.25, 04:48 • 19111 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Крылатая ракета
Шахед-136
Андрей Садовый
Львов