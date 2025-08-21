Львов подвергся комбинированной атаке: есть пострадавшие, десятки домов повреждены
Киев • УНН
Ночью 21 августа Львов атаковали "шахеды" и ракеты, повреждены десятки домов. Есть информация о пострадавших и возгораниях в других местах города.
В ночь на 21 августа враг нанес удар по Львову. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне совершили по городу комбинированную атаку "шахедами" и ракетами.
Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши
Он добавил, что все службы работают на месте. Кроме того, есть информация о возгорании в других местах Львова.
Напомним
В результате утреннего удара по Мукачево Закарпатской области ранения получили 12 человек. Враг ударил по одному из местных предприятий, вспыхнул масштабный пожар.
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21.08.25, 04:48 • 19111 просмотров