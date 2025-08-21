$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 26285 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 81219 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 44906 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 76066 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 246502 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 81342 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 75959 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70390 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 236420 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182543 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Львів зазнав комбінованої атаки: є постраждалі, десятки будинків пошкоджено

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Вночі 21 серпня Львів атакували "шахеди" та ракети, пошкоджено десятки будинків. Є інформація про постраждалих та загоряння в інших місцях міста.

Львів зазнав комбінованої атаки: є постраждалі, десятки будинків пошкоджено

Ворог у ніч на 21 серпня завдав удару по Львову. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни здійснили по місту комбіновану атаку "шахедами" та ракетами.

Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи

- констатував Садовий.

Він додав, що усі служби працюють на місці. Крім того, є інформація про загоряння в інших місцях Львова.

Нагадаємо

Внаслідок ранкового удару по Мукачеву Закарпатської області поранень зазнали 12 людей. Ворог ударив по одному з місцевих підприємств, спалахнула масштабна пожежа.

Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21.08.25, 04:48 • 19245 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

