Львів зазнав комбінованої атаки: є постраждалі, десятки будинків пошкоджено
Київ • УНН
Вночі 21 серпня Львів атакували "шахеди" та ракети, пошкоджено десятки будинків. Є інформація про постраждалих та загоряння в інших місцях міста.
Ворог у ніч на 21 серпня завдав удару по Львову. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни здійснили по місту комбіновану атаку "шахедами" та ракетами.
Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи
Він додав, що усі служби працюють на місці. Крім того, є інформація про загоряння в інших місцях Львова.
Нагадаємо
Внаслідок ранкового удару по Мукачеву Закарпатської області поранень зазнали 12 людей. Ворог ударив по одному з місцевих підприємств, спалахнула масштабна пожежа.
