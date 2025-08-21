Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА

У Львові внаслідок атаки російських військ, попередньо, відомо про загиблого та двох постраждалих, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві - травмовані - написав Козицький.

З його слів, пошкоджені десятки житлових будинків.

Львів зазнав комбінованої атаки: є постраждалі, десятки будинків пошкоджено