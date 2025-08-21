$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 32305 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 100381 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 51357 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 87692 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 256913 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 83295 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 77464 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70681 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 242225 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182719 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА

Київ • УНН

 • 3458 перегляди

Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові загинула одна людина та двоє травмовані. Пошкоджено десятки житлових будинків, на місцях працюють профільні служби.

Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА

У Львові внаслідок атаки російських військ, попередньо, відомо про загиблого та двох постраждалих, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві - травмовані

- написав Козицький.

З його слів, пошкоджені десятки житлових будинків.

Львів зазнав комбінованої атаки: є постраждалі, десятки будинків пошкоджено21.08.25, 07:40 • 1992 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Львів