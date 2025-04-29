Информкампания врага для нагнетания паники: в СНБО опровергли фейк о подготовке к сдаче города Сумы

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
15:28 • 56121 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
15:14 • 57032 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

15:11 • 47648 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

13:48 • 72942 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 72878 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 70099 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 66770 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 135752 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 134195 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 116993 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
2.2м/с
36%
751 мм
Популярные новости

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

29 апреля, 08:32 • 85636 просмотра

Tesla обещает первые электрогрузовики Semi с конвейера в США до конца года

29 апреля, 09:10 • 46357 просмотра

Сумская область: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

29 апреля, 09:11 • 71885 просмотра

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

29 апреля, 11:26 • 59599 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 38894 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 39732 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

15:28 • 56121 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 135752 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 134195 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 116993 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Франция

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 53566 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 71430 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 69135 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 174958 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 86261 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Facebook

Бильд

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Информкампания врага для нагнетания паники: в СНБО опровергли фейк о подготовке к сдаче города Сумы

Киев • УНН

 • 6042 просмотра

В сети распространяется фейк о подготовке Сум к сдаче россиянам. ЦПД СНБО сообщает, что это ложь, которую распространяют российские пропагандисты для нагнетания паники.

Информкампания врага для нагнетания паники: в СНБО опровергли фейк о подготовке к сдаче города Сумы

В сети распространяется видео, на котором якобы местный житель Сум рассказывает о якобы подготовке местной власти к сдаче города россиянам. Это – фейк, информационная кампания россиян для нагнетания паники. Об этом сообщил ЦПД СНБО передает УНН.

В сети распространяется видео якобы местного жителя Сум, который рассказывает о якобы подготовке местной власти к сдаче областного центра. Об этом якобы свидетельствует вывоз документов и имущества из админзданий. На самом деле это ложь, которую распространяют российские пропагандисты в рамках информационной кампании для нагнетания страха и дестабилизации ситуации 

- отмечают в Центре противодействия дезинформации.

По словам Олега Григорова, начальника Сумской ОВА, враг продолжает пытаться создать буферную зону на территории Сумщины, но ВСУ крепко держат позиции и не дают врагу добиться успехов на указанных направлениях. 

Все гражданское население из приграничных населенных пунктов эвакуировано в безопасные места.

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано21.04.25, 16:43 • 120374 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Сумы
Brent
$63.46
Bitcoin
$95,226.30
S&P 500
$5,565.17
Tesla
$285.71
Газ TTF
$31.86
Золото
$3,323.56
Ethereum
$1,826.81