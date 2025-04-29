Информкампания врага для нагнетания паники: в СНБО опровергли фейк о подготовке к сдаче города Сумы

В сети распространяется видео, на котором якобы местный житель Сум рассказывает о якобы подготовке местной власти к сдаче города россиянам. Это – фейк, информационная кампания россиян для нагнетания паники. Об этом сообщил ЦПД СНБО передает УНН.

В сети распространяется видео якобы местного жителя Сум, который рассказывает о якобы подготовке местной власти к сдаче областного центра. Об этом якобы свидетельствует вывоз документов и имущества из админзданий. На самом деле это ложь, которую распространяют российские пропагандисты в рамках информационной кампании для нагнетания страха и дестабилизации ситуации - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

По словам Олега Григорова, начальника Сумской ОВА, враг продолжает пытаться создать буферную зону на территории Сумщины, но ВСУ крепко держат позиции и не дают врагу добиться успехов на указанных направлениях.

Все гражданское население из приграничных населенных пунктов эвакуировано в безопасные места.

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано