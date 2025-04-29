Информкампания врага для нагнетания паники: в СНБО опровергли фейк о подготовке к сдаче города Сумы
Киев • УНН
В сети распространяется фейк о подготовке Сум к сдаче россиянам. ЦПД СНБО сообщает, что это ложь, которую распространяют российские пропагандисты для нагнетания паники.
В сети распространяется видео, на котором якобы местный житель Сум рассказывает о якобы подготовке местной власти к сдаче города россиянам. Это – фейк, информационная кампания россиян для нагнетания паники. Об этом сообщил ЦПД СНБО передает УНН.
В сети распространяется видео якобы местного жителя Сум, который рассказывает о якобы подготовке местной власти к сдаче областного центра. Об этом якобы свидетельствует вывоз документов и имущества из админзданий. На самом деле это ложь, которую распространяют российские пропагандисты в рамках информационной кампании для нагнетания страха и дестабилизации ситуации
По словам Олега Григорова, начальника Сумской ОВА, враг продолжает пытаться создать буферную зону на территории Сумщины, но ВСУ крепко держат позиции и не дают врагу добиться успехов на указанных направлениях.
Все гражданское население из приграничных населенных пунктов эвакуировано в безопасные места.
Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано21.04.25, 16:43 • 120374 просмотра