Інформкампанія ворога для нагнітання паніки: у РНБО спростували фейк про підготовку до здачі міста Суми

У мережі шириться відео, на якому нібито місцевий житель Сум розповідає про буцімто підготовку місцевої влади до здачі міста росіянам. Це – фейк, інформаційна кампанія росіян для нагнітання паніки. Про це повідомив ЦПД РНБО передає УНН.

У мережі поширюється відео нібито місцевого жителя Сум, який розповідає про буцімто підготовку місцевої влади до здачі обласного центру. Про це начебто свідчить вивіз документів та майна з адмінбудівель. Насправді це брехня, яку поширюють російські пропагандисти в рамках інформаційної кампанії для нагнітання страху та дестабілізації ситуації - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

За словами Олега Григорова, начальника Сумської ОВА, ворог продовжує намагатися створити буферну зону на території Сумщини, але ЗСУ міцно тримають позиції та не дають ворогу досягти успіхів на зазначених напрямках.

Усе цивільне населення з прикордонних населених пунктів евакуйовано в безпечні місця.

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано