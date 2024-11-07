Goldman Sachs прогнозирует рост акций, а также перечисляет сектора, которые могут выиграть после выборов в США

ukenru
Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 101800 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 120825 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 124994 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 113157 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 107642 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 127183 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 137960 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157537 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174811 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159258 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Камала Харрис сделала неожиданное заявление после поражения на выборах

Камала Харрис сделала неожиданное заявление после поражения на выборах

22:19 • 23337 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за угрозы БпЛА

В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за угрозы БпЛА

22:23 • 48037 просмотра
Зеленский поздравил Трампа с победой: что обсудили лидеры двух стран

Зеленский поздравил Трампа с победой: что обсудили лидеры двух стран

22:45 • 45628 просмотра
Президент Южной Кореи и Трамп обсудили угрозы от КНДР в войне против Украины

Президент Южной Кореи и Трамп обсудили угрозы от КНДР в войне против Украины

01:22 • 53590 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 46342 просмотра
публикации
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 46342 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 105611 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 120825 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 124994 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 110916 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

17:54 • 48624 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 101090 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 129703 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 134428 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 152759 просмотра
Актуальное
Goldman Sachs прогнозирует рост акций, а также перечисляет сектора, которые могут выиграть после выборов в США

Goldman Sachs прогнозирует рост акций, а также перечисляет сектора, которые могут выиграть после выборов в США

Киев  •  УНН

07:46 • 1895 просмотра

Read in English

Goldman Sachs прогнозирует рост фондового рынка США до конца 2024 года после победы Трампа. Банк выделил ключевые секторы для инвестирования, включая химическую промышленность, автопром и оборонный сектор.

Перечислены акции, в которые инвестирует Goldman Sachs с учетом вероятной политики Дональда Трампа на посту президента.

Пишет УНН со ссылкой на Milano Finanza и Business Insider.

Детали

Goldman Sachs прогнозирует активный сценарий для акций к концу 2024 года, поскольку индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 достигли рекордных максимумов после победы Дональда Трампа, воодушевленные ожиданиями политики пробизнеса.

Три ключевых фактора роста:

1)    пересмотр политической неопределенности. Голдман отмечает, что в годы выборов S&P показывал среднюю доходность в 4% между днем выборов и концом года. Если эта тенденция повторится, индекс может взимать 6 015 пунктов.

2)    перераспределение капитала в пользу акций. Ожидается, что со стабилизацией политической ситуации больше средств поступит в S&P500, что будет способствовать повышению его показателей.

3)    рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и IPO. Goldman Sachs прогнозирует бум слияний и поглощений при администрации Трампа. Ослабление правил, которые ранее ограничивали эту деятельность, будет способствовать увеличению корпоративных расходов и укреплению деловой уверенности.

Акции, в которые инвестирует Goldman Sachs

Победителями, по мнению инвестиционного банка, скорее всего, станут компании, которые больше всего зависят от продаж в США, акции, которые считаются бенефициарами решоринга (возвращения промышленного производства в США).

Акции Trump Media и Tesla выросли после второй победы Трампа на выборах6 ноября 2024, 13:17 • 24179 просмотров

В то же время риски будут сосредоточены на уязвимости цепей поставок в Китай.

  • Химический сектор.

 Влияние высоких пошлин является проблемой для многих, но сектор "должен быть относительно незначительным. В целом химический сектор будет слабее из-за опасений Китая относительно роста".

  • Автопромышленность.

 Продажи, сосредоточенные на США, как в случае Stellantis, "много зависят от производства в Мексике и Канаде". В настоящее время США применяют 2,5% пошлины на готовые автомобили, импортируемые из Европы, тогда как Европа применяет 10% пошлины на автомобили, импортируемые из США.

Компания Уоррена Баффета сообщила о росте ликвидности: легендарный инвестор продал акций на $36 млрд5 ноября 2024, 09:57 • 16202 просмотра

Если США поднимут пошлины до 17,5%, то это повлияет, в первую очередь, на Ebit компании Volvo, а затем на Mercedes, Porsche, BMW и VW.

  • Аэрокосмическая промышленность.

 Анализ, проведенный Goldman Sachs в предыдущих торговых спорах (например, ВТО с Boeing), показывает, что Airbus имеет "много возможностей для смягчения последствий".

  • Оборона

Наиболее дискуссионный сектор. Аналитики считают, что основные закупки состоятся позже.

  • Металлы 

 Вероятнее всего, они получат выгоду от стимулирования экономики Китая. С приходом Трампа на пост президента пошлины будут повышены, как и было обещано.

В политике США есть ряд тревожных тенденций, это опасно: премьер Швеции предупреждает о рисках после победы Трампа6 ноября 2024, 16:25 • 22794 просмотра

В этот момент Китай, вероятно, наконец-то запустит долгожданный масштабный стимул для экономики, и будет стоит покупать самые депрессивные акции.

  • Нефть

Растет интерес рынка к Shell, "высококачественной акции (действительно отличный третий квартал)," зеленому диску " для американских и особенно европейских инвесторов. "British Petroleum получает галочку за то, что она просто плохая (BP получает галочку за то, что она просто плохая.....) "; вместо этого TotalEnergies и Eni "являются компаниями, где рынок больше всего ценит механизмы сбора средств", - пишет Goldman Sachs, возможно, имея в виду крупные продажи, недавно сделанные Eni, и прежние дивиденды, связанные с ценами на нефть.

  • Коммунальные услуги

"Самые большие неудачники". Рынки не ожидают отмены IRA или отмены налогового кредита, но эти две меры могут быть ограничены. Победа Трампа на президентских выборах приведет к потере 1 миллиарда долларов общих расходов в энергетическом секторе, которые сейчас оцениваются в 7,7 триллиона долларов до 2050 года. Аналитики WoodMac ожидают, что политика Трампа будет уделять меньше внимания источникам и зеленым технологиям.

Трамп обещал отомстить: в Politico рассказали, кто из американских политиков попал в "черный список"6 ноября 2024, 20:34 • 53490 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
uorren-baffetУоррен Баффет
airbusAirbus
boingБоинг
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты