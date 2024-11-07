Goldman Sachs прогнозирует рост акций, а также перечисляет сектора, которые могут выиграть после выборов в США

Перечислены акции, в которые инвестирует Goldman Sachs с учетом вероятной политики Дональда Трампа на посту президента.

Пишет УНН со ссылкой на Milano Finanza и Business Insider.

Детали

Goldman Sachs прогнозирует активный сценарий для акций к концу 2024 года, поскольку индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 достигли рекордных максимумов после победы Дональда Трампа, воодушевленные ожиданиями политики пробизнеса.

Три ключевых фактора роста:

1) пересмотр политической неопределенности. Голдман отмечает, что в годы выборов S&P показывал среднюю доходность в 4% между днем выборов и концом года. Если эта тенденция повторится, индекс может взимать 6 015 пунктов.

2) перераспределение капитала в пользу акций. Ожидается, что со стабилизацией политической ситуации больше средств поступит в S&P500, что будет способствовать повышению его показателей.

3) рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и IPO. Goldman Sachs прогнозирует бум слияний и поглощений при администрации Трампа. Ослабление правил, которые ранее ограничивали эту деятельность, будет способствовать увеличению корпоративных расходов и укреплению деловой уверенности.

Акции, в которые инвестирует Goldman Sachs

Победителями, по мнению инвестиционного банка, скорее всего, станут компании, которые больше всего зависят от продаж в США, акции, которые считаются бенефициарами решоринга (возвращения промышленного производства в США).

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В то же время риски будут сосредоточены на уязвимости цепей поставок в Китай.

Химический сектор.

Влияние высоких пошлин является проблемой для многих, но сектор "должен быть относительно незначительным. В целом химический сектор будет слабее из-за опасений Китая относительно роста".

Автопромышленность.

Продажи, сосредоточенные на США, как в случае Stellantis, "много зависят от производства в Мексике и Канаде". В настоящее время США применяют 2,5% пошлины на готовые автомобили, импортируемые из Европы, тогда как Европа применяет 10% пошлины на автомобили, импортируемые из США.

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Если США поднимут пошлины до 17,5%, то это повлияет, в первую очередь, на Ebit компании Volvo, а затем на Mercedes, Porsche, BMW и VW.

Аэрокосмическая промышленность.

Анализ, проведенный Goldman Sachs в предыдущих торговых спорах (например, ВТО с Boeing), показывает, что Airbus имеет "много возможностей для смягчения последствий".

Оборона

Наиболее дискуссионный сектор. Аналитики считают, что основные закупки состоятся позже.

Металлы

Вероятнее всего, они получат выгоду от стимулирования экономики Китая. С приходом Трампа на пост президента пошлины будут повышены, как и было обещано.

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В этот момент Китай, вероятно, наконец-то запустит долгожданный масштабный стимул для экономики, и будет стоит покупать самые депрессивные акции.

Нефть

Растет интерес рынка к Shell, "высококачественной акции (действительно отличный третий квартал)," зеленому диску " для американских и особенно европейских инвесторов. "British Petroleum получает галочку за то, что она просто плохая (BP получает галочку за то, что она просто плохая.....) "; вместо этого TotalEnergies и Eni "являются компаниями, где рынок больше всего ценит механизмы сбора средств", - пишет Goldman Sachs, возможно, имея в виду крупные продажи, недавно сделанные Eni, и прежние дивиденды, связанные с ценами на нефть.

Коммунальные услуги

"Самые большие неудачники". Рынки не ожидают отмены IRA или отмены налогового кредита, но эти две меры могут быть ограничены. Победа Трампа на президентских выборах приведет к потере 1 миллиарда долларов общих расходов в энергетическом секторе, которые сейчас оцениваются в 7,7 триллиона долларов до 2050 года. Аналитики WoodMac ожидают, что политика Трампа будет уделять меньше внимания источникам и зеленым технологиям.

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