В политике США есть ряд тревожных тенденций, это опасно: премьер Швеции предупреждает о рисках после победы Трампа
Киев • УНН
Ульф Кристерссон выразил обеспокоенность относительно поляризации и доминирования культурных войн в американской политике. Эксперты прогнозируют возможное уменьшение поддержки Украины в случае победы Трампа.
Глава правительства Швеции напомнил о вероятности усиления риска экономического протекционизма, но отметил, что стране важно сотрудничать с президентом и администрацией США, передает УНН со ссылкой на svt.se.
Сейчас в американской политике существует ряд достаточно тревожных тенденций, о которых, по моему мнению, важно упомянуть. Резкий и поляризующий тон дебатов, тенденция доминирования культурных войн над политическими вопросами. Я считаю, что это опасное развитие событий.
Глава правительства Швеции подчеркнул, что эту тенденцию он считает как «опасное развитие событий».
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бывший корреспондент SVT (Sveriges Television AB - «Шведское телевидение») Берт Сундстрем видит признаки опасности в отношении Украины, но обозреватель уверен, что Трамп, вероятно, не прекратит полностью помощь Украине.
Но все, видимо, предполагают, что она резко уменьшится, - пояснил свою мысль Сундстрем.
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