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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В политике США есть ряд тревожных тенденций, это опасно: премьер Швеции предупреждает о рисках после победы Трампа

В политике США есть ряд тревожных тенденций, это опасно: премьер Швеции предупреждает о рисках после победы Трампа

Киев  •  УНН

16:25 • 875 просмотра

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Ульф Кристерссон выразил обеспокоенность относительно поляризации и доминирования культурных войн в американской политике. Эксперты прогнозируют возможное уменьшение поддержки Украины в случае победы Трампа.

Глава правительства Швеции напомнил о вероятности усиления риска экономического протекционизма, но отметил, что стране важно сотрудничать с президентом и администрацией США, передает УНН со ссылкой на svt.se.

Сейчас в американской политике существует ряд достаточно тревожных тенденций, о которых, по моему мнению, важно упомянуть. Резкий и поляризующий тон дебатов, тенденция доминирования культурных войн над политическими вопросами. Я считаю, что это опасное развитие событий. 

- заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Глава правительства Швеции подчеркнул, что эту тенденцию он считает как «опасное развитие событий».

"90 дней... или больше": букмекеры принимают ставки на вероятность завершения войны рф против Украины с приходом Трампа6 ноября 2024, 15:35 • 8889 просмотров

бывший корреспондент SVT (Sveriges Television AB - «Шведское телевидение») Берт Сундстрем видит признаки опасности в отношении Украины, но обозреватель уверен, что Трамп, вероятно, не прекратит полностью помощь Украине.

Но все, видимо, предполагают, что она резко уменьшится, - пояснил свою мысль Сундстрем.

Лидер раввинов Украины: "уверены, что Трамп будет способствовать установлению настоящего мира в Украине"6 ноября 2024, 12:54 • 15547 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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