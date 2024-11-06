Лидер раввинов Украины: "уверены, что Трамп будет способствовать установлению настоящего мира в Украине"

Председатель Федерации еврейских общин Украины (ФЕГУ), раввин Меер Стамблер поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США и добавил, что уверен, что Трамп будет способствовать установлению настоящего мира в Украине, сохраняя территориальную целостность.

Об этом говорится в заявлении Стамблера, которое цитирует ФЕГУ, передает УНН.

Детали

От имени сотен тысяч украинских евреев и Федерации еврейских общин Украины мы поздравляем господина Дональда Трампа с избранием на должность 47-го президента США. Со времени падения коммунистического «железного занавеса» еврейские общины по всей Украине процветали благодаря неизменной государственной поддержке, сохраняя свою жизнеспособность даже в нынешние сложные времена конфликта. Мы уверены, что господин Трамп будет способствовать установлению подлинного мира в Украине, сохраняя нашу территориальную целостность и твердо стоя против сил, которые угрожают миру в свободном мире

Также в заявлении в общине уверены, что Трамп обеспечит мир и безопасность в Израиле.

Библейские ценности, которые он отстаивает, несомненно, направят мир к лучшему будущему благодаря взвешенному и ответственному лидерству. Мы надеемся и молимся за эпоху справедливости, правды, праведности и мира