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Лидер раввинов Украины: "уверены, что Трамп будет способствовать установлению настоящего мира в Украине"

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12:54 • 4353 просмотра

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Председатель ФЕГУ поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Раввин Меер Стамблер выразил уверенность, что Трамп будет способствовать установлению мира в Украине и сохранению ее территориальной целостности.

Председатель Федерации еврейских общин Украины (ФЕГУ), раввин Меер Стамблер поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США и добавил, что уверен, что Трамп будет способствовать установлению настоящего мира в Украине, сохраняя территориальную целостность.

Об этом говорится в заявлении Стамблера, которое цитирует ФЕГУ, передает УНН.

Детали

От имени сотен тысяч украинских евреев и Федерации еврейских общин Украины мы поздравляем господина Дональда Трампа с избранием на должность 47-го президента США. Со времени падения коммунистического «железного занавеса» еврейские общины по всей Украине процветали благодаря неизменной государственной поддержке, сохраняя свою жизнеспособность даже в нынешние сложные времена конфликта. Мы уверены, что господин Трамп будет способствовать установлению подлинного мира в Украине, сохраняя нашу территориальную целостность и твердо стоя против сил, которые угрожают миру в свободном мире

- говорится в заявлении.

Также в заявлении в общине уверены, что Трамп обеспечит мир и безопасность в Израиле.

Библейские ценности, которые он отстаивает, несомненно, направят мир к лучшему будущему благодаря взвешенному и ответственному лидерству. Мы надеемся и молимся за эпоху справедливости, правды, праведности и мира

- добавили в общине. 

Напомним,

По последним прогнозам, у Дональда Трампа 279, а у Камалы Харрис - 223 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на президентских выборах в США. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
kamala-kharrisКамала Харрис
izrailИзраиль
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина