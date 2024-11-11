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Время, а не деньги: легендарный Уоррен Баффет назвал наиболее ценный актив в мире

Время, а не деньги: легендарный Уоррен Баффет назвал наиболее ценный актив в мире

Киев  •  УНН

23:34 • 1551 просмотра

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94-летний миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что время является самым ценным активом, а не материальные блага. 99% своего капитала в $145,9 млрд он заработал после 50 лет, сделав ставку на долговременные инвестиции.

Американский миллиардер Уоррен Баффетт назвал время наиболее ценным активом, подчеркивая, что деньги для него не имеют значения в контексте материальных достижений. Об этом сообщает Yahoo!Finance, пишет УНН.

Детали

Американский миллиардер Уоррен Баффетт известен во всем мире благодаря своим инвестициям. Он является одним из самых влиятельных и успешных представителей этого сектора. Инвестор поделился своим опытом, назвав наиболее ценный актив.

Успех 94-летнего Уоррена Баффета не был мгновенным. Ему понадобились десятилетия, чтобы его инвестиционные решения принесли успех и помогли накопить капитал.

В частности, известно, что 99% капитала Баффетт заработал после своего 50-летия. Более того, он впервые попал в рейтинг миллиардеров в 56 лет. Его ставка на непрерывные и долговременные инвестиции в течение более чем 60 лет - это одна из главных причин того, что его состояние опережает большинство других профессиональных инвесторов.

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Баффетт, капитал которого Forbes оценивает в 145,9 миллиарда долларов, заявил, что для него "деньги в контексте путешествий или владения большим количеством домов, лодок или еще чего-то не имеют никакой пользы". Вместо этого он отметил, что наиболее ценный актив - это время.

По его словам, потерянные на акциях деньги реально вернуть, но отсутствие даже одного года на фондовом рынке может уменьшить долгосрочные доходы больше, чем ожидают.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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