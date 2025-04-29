Родственники пропавших без вести во время войны смогут подать заявление по месту жительства: Рада приняла законопроект за основу
Киев • УНН
Рада приняла законопроект, позволяющий родственникам пропавших без вести подавать заявления по месту жительства. Это упростит процедуру расследования по делам об исчезновении людей во время войны.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который изменяет подход к открытию уголовного производства и проведению досудебного расследования по делам, связанным с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.
Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12414.
Детали
№12414 - об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения. За основу (294)
В соответствии с законопроектом, во время военного положения прокурор своим постановлением имеет право определить место проведения досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, по месту жительства заявителя, потерпевшего, являющихся близкими родственниками и членами семьи такого лица.
Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщал, что проблематика, которую предлагается решить этим законопроектом, заключается в том, что, согласно ч. 1 ст. 218 УПК Украины, досудебное расследование осуществляется следователем органа досудебного расследования по месту совершения уголовного правонарушения.
По его словам, в результате полномасштабной войны россии против Украины подавляющее большинство случаев исчезновения лиц без вести приходится на регионы, где ведутся активные боевые действия.
Например, лицо исчезло без вести в Донецкой области, а родные обратились в полицию с соответствующим заявлением в Закарпатской области. Принятие закона позволит прокурору принять процессуальное решение о расследовании производства по месту жительства родных, а не направлять его в Донецкую область
Напомним
Кабмин обновил правила выплат семьям военных, которые исчезли без вести, попали в плен или погибли.