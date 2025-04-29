Родственники пропавших без вести во время войны смогут подать заявление по месту жительства: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который изменяет подход к открытию уголовного производства и проведению досудебного расследования по делам, связанным с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12414.

№12414 - об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения. За основу (294)

В соответствии с законопроектом, во время военного положения прокурор своим постановлением имеет право определить место проведения досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, по месту жительства заявителя, потерпевшего, являющихся близкими родственниками и членами семьи такого лица.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщал, что проблематика, которую предлагается решить этим законопроектом, заключается в том, что, согласно ч. 1 ст. 218 УПК Украины, досудебное расследование осуществляется следователем органа досудебного расследования по месту совершения уголовного правонарушения.

По его словам, в результате полномасштабной войны россии против Украины подавляющее большинство случаев исчезновения лиц без вести приходится на регионы, где ведутся активные боевые действия.

Например, лицо исчезло без вести в Донецкой области, а родные обратились в полицию с соответствующим заявлением в Закарпатской области. Принятие закона позволит прокурору принять процессуальное решение о расследовании производства по месту жительства родных, а не направлять его в Донецкую область