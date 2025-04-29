Родичі зниклих безвісти під час війни зможуть подати заяву за місцем проживання: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який змінює підхід у відкритті кримінального провадження та проведенні досудового розслідування у справах, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12414.

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№12414 - щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. За основу (294) - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, під час воєнного стану прокурор своєю постановою має право визначити місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, за місцем проживання заявника, потерпілого, які є близькими родичами та членами сім’ї такої особи.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомляв, що проблематика, яку пропонується вирішити цим законопроєктом, полягає в тому, що, відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим органу досудового розслідування за місцем вчинення кримінального правопорушення.

За його словами, внаслідок повномасштабної війни росії проти України переважна більшість випадків зникнення осіб безвісти припадає на регіони, де ведуться активні бойові дії.

Наприклад, особа зникла безвісти у Донецькій області, а рідні звернулися до поліції із відповідною заявою в Закарпатській області. Прийняття закону дозволить прокурору прийняти процесуальне рішення про розслідування провадження за місцем проживання рідних, а не скеровувати його до Донецької області пояснював Драп’ятий.

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