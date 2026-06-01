Датская верфь до сих пор обслуживает российские СПГ-танкеры, несмотря на сопротивление правительства - FT

Датская судостроительная компания Fayard продолжает обслуживать ледокольные танкеры для перевозки сжиженного природного газа, которые обеспечивают критически важный экспорт с российского газового завода "Ямал", несмотря на возражения правительства Дании и предстоящий запрет ЕС на предоставление морских услуг судам, связанным с россией. Об этом сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Fayard - это единственная верфь в ЕС, которая продолжает предоставлять услуги сухого дока судам класса Arc7, которые зависят от европейских верфей из-за их технической экспертности и близости к основным торговым маршрутам танкеров, пролегающим от Ямала в Сибири до портов в северо-западной Европе.

Анализ, проведенный неправительственной организацией Urgewald, показывает, что шесть из 15 ледоколов класса Arc7 должны пройти ремонт на датской верфи этим летом, в преддверии запрета ЕС, который должен вступить в силу с 2027 года, на предоставление услуг танкерам СПГ, работающим с россией.

Согласно годовому отчету, в прошлом году Fayard обслужила пять танкеров, прибывших с Ямала.

Санкции ЕС в отношении морских услуг согласуются с более широким запретом блока на импорт российского газа, который также вступит в силу со следующего года. Это ограничение российской торговли, вероятно, снизит коэффициент загрузки "Ямала" и направит экспорт в Азию.

рф расширяет "теневой" флот СПГ-танкеров для обхода санкций и увеличения экспорта

В августе прошлого года нидерландская компания Damen, другой европейский оператор верфей, обслуживающий флот Arc7, заявила, что прекратит работу над танкерами на своей французской верфи в Бресте "в соответствии с внешней политикой Нидерландов, которая не поощряет отечественные компании поддерживать экспорт российского СПГ".

Сообщается, что с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину компания Damen приняла восемь судов класса Arc7, а компания Fayard - 15.

Отдельно против компании Damen ведется уголовное производство, возбужденное прокуратурой Нидерландов в связи с вероятными нарушениями санкций ЕС против России.

Хотя деятельность по техническому обслуживанию никогда не была незаконной, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила после первых сообщений о помощи, которую Fayard оказывала флоту, направлявшемуся на Ямал, что это "абсолютно непонятно" и что они "просто должны это прекратить".

ЕС значительно сократил импорт российского газа с февраля 2022 года, но медленно отказывается от российского топлива из-за значительной зависимости континента от внешних энергоресурсов и высоких затрат на энергоносители. По данным аналитической группы Kpler, в первом квартале 2024 года импорт с "Ямала" в ЕС вырос на 17% - до 5 млн тонн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие ограничения поставок энергоносителей, вызванного кризисом в Персидском заливе.

В рамках очередного шага, направленного на сокращение доходов россии от энергетики, правительство Великобритании на прошлой неделе опубликовало собственный запрет на предоставление морских услуг судам, работающим в россии.

ЕС может включить еще 20 танкеров теневого флота в новый пакет санкций против РФ — Bloomberg