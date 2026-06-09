Поддержка Украины – не благотворительность, а самозащита Европы – премьер Дании
Киев • УНН
Метте Фредериксен назвала поддержку Украины самозащитой Европы. Россия использует дезинформацию и угрозы для давления на страны НАТО и Балтии.
Страны Европы должны продолжать поддерживать Украину, ведь речь идет не о помощи из соображений солидарности, а о защите собственной безопасности. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного общения со СМИ в формате NB8, передает УНН.
По словам главы датского правительства, россия продолжает использовать угрозы, дезинформацию и манипуляции для давления на европейские государства.
россия проверяет нас, нашу способность отвечать и защищаться. Она использует фальшивые нарративы и дезинформацию, чтобы создать страх и разделить нас. Она угрожает применением силы против балтийских стран и НАТО
Она подчеркнула, что европейские страны должны трезво оценивать угрозы со стороны кремля.
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Мы должны воспринимать эту реальность без каких-либо иллюзий. Мы должны сдержать россию и стоять друг за друга как друзья и соседи
Фредериксен также подчеркнула, что поддержка Украины является составляющей защиты всей Европы.
Наша поддержка Украины – это не благотворительность, это самозащита. Именно поэтому мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это в дальнейшем
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