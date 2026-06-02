Фредериксен получает третий срок на посту премьера Дании после длительных переговоров

Лидер социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник, что согласилась сформировать левоцентристское коалиционное правительство, сохраняя свою власть на фоне кризиса в отношениях с президентом США Дональдом Трампом относительно будущего Гренландии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Соглашение о формировании кабинета меньшинства дает Фредериксен третий подряд срок на посту премьер-министра, что кладет конец месяцам неопределенности после мартовских выборов, на которых 12 партий получили места в парламенте Дании.

"Я встречалась с Его Величеством Королем и объявила, что правительство может быть сформировано после длительных переговоров", – сказала Фредериксен журналистам.

Ее центристская коалиция потеряла большинство на голосовании 24 марта, когда датчане восстали из-за кризиса стоимости жизни, хотя Социал-демократическая партия осталась крупнейшей фракцией в парламенте с 38 местами из 179, по сравнению с 50.

После более чем двух месяцев торгов, где социал-демократы и правые либералы стремились возглавить новое правительство, именно 48-летняя Фредериксен заручилась необходимой поддержкой партий в парламенте.

