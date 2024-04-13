Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для известной певицы Дуа Липы. Об этом клипмейкер сама сообщила в Instagram, пишет УНН.

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"Dua Lipa - Illusion. Мечта реальна! Какое путешествие! Дуа, спасибо за доверие. Ваша музыка всегда меня вдохновляет. Сотрудничество с вами было фантастическим, создавая иллюзию через воду, воздух и танец! Любовь! Спасибо, большая невероятная команда!", - написала режиссер.

Справочно

Таню Муиньо - украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Автор клипов популярных мировых и украинских исполнителей: Кэти Перри, Harry Styles, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, MONATIK, Время и Стекло, Настя Каменских, Мишель Андраде.

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