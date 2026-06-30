В Антарктиде идентифицировали редкую окаменелость динозавра, которая десятилетиями хранилась в ящике
Киев • УНН
Ученые идентифицировали хвостовую кость титанозавра из Антарктиды, которую ошибочно классифицировали как останки рептилии в 1985 году. Динозавр был около семи метров в длину и погиб в молодом возрасте.
Ученые идентифицировали редкую окаменелость динозавра из Антарктиды, которая почти 40 лет хранилась в музейной коллекции после того, как ее ошибочно классифицировали как останки крупной рептилии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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Речь идет о хвостовой кости растительноядного длинношеего динозавра – титанозавра. Пока исследователи не смогли установить, к какому именно виду она принадлежала.
Окаменелость нашли еще в 1985 году во время экспедиции на остров Джеймса Росса в Антарктиде. Геолог Майк Томсон, работавший в составе Британской антарктической службы, собирал образцы для исследования геологических пород и морских рептилий и пометил находку как кость крупной рептилии.
Открытие подтвердили спустя десятилетия
Спустя десятилетия палеонтолог Марк Эванс обратил внимание на кость в коллекции Британской антарктической службы и предположил, что она могла принадлежать динозавру. После анализа формы кости и сравнения с другими ископаемыми останками исследователи подтвердили эту гипотезу. Результаты работы опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
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По словам соавтора исследования Пола Барретта из Музея естественной истории в Лондоне, миллионы лет назад Антарктида была покрыта густыми лесами и была "совсем другим и гораздо более гостеприимным местом, чем мы представляем сегодня".
Ученые считают, что динозавр был около семи метров в длину, был небольшим представителем своей группы и, вероятно, погиб в молодом возрасте. По мнению исследователей, после смерти его тело вынесло в море, где оно опустилось на дно и со временем окаменело.
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