С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитков

Анализ состава напитков показал разницу в содержании сахара, кофеина и кислот. Бренды меняют рецептуру в зависимости от страны и скрывают формулу вкуса.

Coca-Cola и Pepsi – любимые напитки нескольких поколений – десятилетиями остаются двумя самыми известными сладкими водами в мире. Однако дискуссии о том, чем именно они отличаются, не утихают. Фанаты газировки спорят о вкусе, составе, особенностях рецептуры, содержании сахара, кофеина и ароматических компонентов.

УНН решил исследовать, что известно об ингредиентах обоих напитков, какие отличия официально подтверждены, а что до сих пор остается частью маркетинговой тайны.

Легендарные Coca-Cola и Pepsi: что компании-производители раскрывают официально

Coca-Cola и Pepsi не публикуют полной производственной формулы своих напитков-визиток. В открытом доступе есть стандартный список ингредиентов, пищевая ценность, содержание кофеина, а также отдельные пояснения о том, что точная рецептура вкусовой части остается коммерческой тайной.

Производитель называет формулу trade secret и отмечает, что защищает ее более 130 лет.

Именно поэтому потребитель может найти информацию о базовых компонентах, но не видит полного состава ароматической смеси, которая на этикетках обозначается как natural flavors или flavourings. Именно это — часть рецептуры, которую бренды не детализируют. В случае Coca-Cola компания прямо связывает секретность с защитой фирменного вкуса.

В Pepsi детали о вкусе напитка также не раскрываются полностью, хотя основные ингредиенты и питательные показатели доступны на официальных страницах продукта.

Какой состав имеют американские версии газировок Coca-Cola и Pepsi

Для рынка США Coca-Cola Original официально указывает такой состав: 

  • газированная вода; 
    • кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы; 
      • карамельный краситель; 
        • фосфорная кислота; 
          • натуральные ароматизаторы; 
            • кофеин. 

              На странице Pepsi для рынка США можно найти такой перечень ингредиентов:

              • газированная вода; 
                • кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы; 
                  • карамельный краситель; 
                    • сахар; 
                      • фосфорная кислота; 
                        • кофеин; 
                          • лимонная кислота; 
                            • натуральный ароматизатор. 

                              Официальные питательные показатели тоже различаются. 

                              В стандартной банке Coca-Cola объемом 12 унций содержится 39 граммов сахара и 34 миллиграмма кофеина. Для Pepsi такого же объема официально указано 41 грамм сахара и 38 миллиграммов кофеина. 

                              Отличия между "Колой" и "Пепси" на уровне рецептуры

                              Самое заметное открытое различие между американскими версиями заключается в том, что в Pepsi отдельно указана лимонная кислота, а в Coca-Cola Original для США она отсутствует в опубликованном списке ингредиентов. 

                              Кроме того, в составе Pepsi также одновременно указали и кукурузный сироп, и сахар. В Coca-Cola Original для США в официальной формуле указан только кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы как подсластитель. Это одна из причин, по которой в западных материалах о вкусе напитков часто обращают внимание именно на сладость и кислотность.

                              Исторические источники тоже косвенно подтверждают, что вкусовой профиль брендов не был одинаковым. 

                              Britannica напоминает, что New Coke, которую Coca-Cola запустила в 1985 году, создавали с расчетом на изменение позиций бренда на рынке, а в публичных разборах того периода отдельно упоминали более сладкий профиль Pepsi. Сам факт появления New Coke показывает, что компания воспринимала рецептуру и вкус как конкурентный инструмент, а не как неизменный элемент.

                              Трамп убедил Coca-Cola перейти на тростниковый сахар в напитках

                              Почему данные о составе не везде одинаковы

                              Еще одна  причина путаницы в том, что Coca-Cola и Pepsi не имеют одинаковой этикетки во всех странах, на рынках которых представлены. 

                              Coca-Cola на своих международных страницах отмечает, что базовые ингредиенты и процесс производства – одинаковы в разных странах, но вкус может немного отличаться. При этом локальные списки ингредиентов и тип подсластителя действительно зависят от конкретной страны. 

                              Для этого достаточно посмотреть на британские версии. Pepsi в Великобритании официально имеет в составе газированную воду, сахар, карамельный краситель, фосфорную кислоту, ароматизаторы с кофеином, а также ацесульфам К и сукралозу. В британском FAQ Pepsi прямо сказано, что реформулированная версия содержит меньше сахара и дополнительно подслащивается смесью ацесульфама калия и сукралозы. Таким образом, "европейская" Pepsi не тождественна "американской" Pepsi по составу.

                              В Coca-Cola изменения, которые зависят от ареала реализации, тоже видны. 

                              На странице Coca-Cola US отдельно представлена Coca-Cola Mexico, где вместо кукурузного сиропа используется тростниковый сахар. У Pepsi есть аналогичный отдельный продукт Pepsi Made With Real Sugar, где в составе уже указаны газированная вода, сахар, карамельный краситель, фосфорная кислота, кофеин и натуральный ароматизатор. В этой версии нет кукурузного сиропа и в официальном списке не указана лимонная кислота. 

                              Поэтому корректно говорить не об одной универсальной формуле каждого бренда, а о наборе локальных вариантов с общей базой.

                              "Секретные" ингредиенты Coca-Cola и что о них известно

                              Компания сама поддерживает распространенную теорию о "секретных" ингредиентах газировки, называя формулу коммерческой тайной и подчеркивая, что только The Coca-Cola Company знает, как именно производится напиток. 

                              В западных медиа самую известную версию "разгадки" предложили в This American Life в материале от 2011 года. Он был посвящен старой версии рецепта, связанной с историческим документом.

                              В публикации фигурировала так называемая смесь 7X, куда входили спирт, масло апельсина, масло лимона, мускатное масло, кориандр, нероли и корица. Также упоминались лимонная кислота, кофеин, сахар, вода, лаймовый сок, ваниль и карамель. 

                              В ответ Coca-Cola заявила ABC News, что сторонние лица не раз пытались раскрыть формулу, но обнародованная версия не является "той самой". 

                              Кроме того, существует один компонент, о котором часто упоминают отдельно, потому что он выходит за рамки привычных бытовых представлений о коле. В базе FDA есть декокаинизированный экстракт листьев коки, обозначенный как flavoring agent or adjuvant. На упаковке он обычно попадает в более широкую категорию ароматизаторов. Однако сам факт существования такого разрешенного вкусоароматического компонента в федеральной базе является одним из немногих документально подтвержденных сюжетов, которые регулярно попадают в западные тексты о "секретных" ингредиентах Coca-Cola.

                              Что можно сказать о "секретах" Pepsi

                              Официальная страница Pepsi в США показывает базовый состав, сахар, кофеин и калорийность, однако не расшифровывает, что именно входит в natural flavor. В "британской" версии компания так же ограничивается категорией flavourings. То есть вкусовая часть Pepsi, как и у Coca-Cola, остается закрытой для потребителя в деталях, хотя набор основных компонентов формально обнародован.

                              В целом, если отбросить рекламные формулы и мифы из медиа и соцсетей, в открытых источниках можно найти несколько подтвержденных фактов о любимых напитках миллионов:

                              • “американские” Coca-Cola Original и Pepsi имеют разные списки ингредиентов;
                                • оба бренда меняют состав в зависимости от страны и конкретной версии продукта; 
                                  • в медиа регулярно “всплывает” история с 7X Flavor и декокаинизированным экстрактом листьев коки, но лишь второй сюжет имеет прямую документальную опору в федеральной пищевой базе, тогда как первый остается частью исторических реконструкций и медийных версий.

