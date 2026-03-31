Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитков
Анализ состава напитков показал разницу в содержании сахара, кофеина и кислот. Бренды меняют рецептуру в зависимости от страны и скрывают формулу вкуса.
Coca-Cola и Pepsi – любимые напитки нескольких поколений – десятилетиями остаются двумя самыми известными сладкими водами в мире. Однако дискуссии о том, чем именно они отличаются, не утихают. Фанаты газировки спорят о вкусе, составе, особенностях рецептуры, содержании сахара, кофеина и ароматических компонентов.
УНН решил исследовать, что известно об ингредиентах обоих напитков, какие отличия официально подтверждены, а что до сих пор остается частью маркетинговой тайны.
Легендарные Coca-Cola и Pepsi: что компании-производители раскрывают официально
Coca-Cola и Pepsi не публикуют полной производственной формулы своих напитков-визиток. В открытом доступе есть стандартный список ингредиентов, пищевая ценность, содержание кофеина, а также отдельные пояснения о том, что точная рецептура вкусовой части остается коммерческой тайной.
Производитель называет формулу trade secret и отмечает, что защищает ее более 130 лет.
Именно поэтому потребитель может найти информацию о базовых компонентах, но не видит полного состава ароматической смеси, которая на этикетках обозначается как natural flavors или flavourings. Именно это — часть рецептуры, которую бренды не детализируют. В случае Coca-Cola компания прямо связывает секретность с защитой фирменного вкуса.
В Pepsi детали о вкусе напитка также не раскрываются полностью, хотя основные ингредиенты и питательные показатели доступны на официальных страницах продукта.
Какой состав имеют американские версии газировок Coca-Cola и Pepsi
Для рынка США Coca-Cola Original официально указывает такой состав:
- газированная вода;
- кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;
- карамельный краситель;
- фосфорная кислота;
- натуральные ароматизаторы;
- кофеин.
На странице Pepsi для рынка США можно найти такой перечень ингредиентов:
- газированная вода;
- кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;
- карамельный краситель;
- сахар;
- фосфорная кислота;
- кофеин;
- лимонная кислота;
- натуральный ароматизатор.
Официальные питательные показатели тоже различаются.
В стандартной банке Coca-Cola объемом 12 унций содержится 39 граммов сахара и 34 миллиграмма кофеина. Для Pepsi такого же объема официально указано 41 грамм сахара и 38 миллиграммов кофеина.
Отличия между "Колой" и "Пепси" на уровне рецептуры
Самое заметное открытое различие между американскими версиями заключается в том, что в Pepsi отдельно указана лимонная кислота, а в Coca-Cola Original для США она отсутствует в опубликованном списке ингредиентов.
Кроме того, в составе Pepsi также одновременно указали и кукурузный сироп, и сахар. В Coca-Cola Original для США в официальной формуле указан только кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы как подсластитель. Это одна из причин, по которой в западных материалах о вкусе напитков часто обращают внимание именно на сладость и кислотность.
Исторические источники тоже косвенно подтверждают, что вкусовой профиль брендов не был одинаковым.
Britannica напоминает, что New Coke, которую Coca-Cola запустила в 1985 году, создавали с расчетом на изменение позиций бренда на рынке, а в публичных разборах того периода отдельно упоминали более сладкий профиль Pepsi. Сам факт появления New Coke показывает, что компания воспринимала рецептуру и вкус как конкурентный инструмент, а не как неизменный элемент.
Почему данные о составе не везде одинаковы
Еще одна причина путаницы в том, что Coca-Cola и Pepsi не имеют одинаковой этикетки во всех странах, на рынках которых представлены.
Coca-Cola на своих международных страницах отмечает, что базовые ингредиенты и процесс производства – одинаковы в разных странах, но вкус может немного отличаться. При этом локальные списки ингредиентов и тип подсластителя действительно зависят от конкретной страны.
Для этого достаточно посмотреть на британские версии. Pepsi в Великобритании официально имеет в составе газированную воду, сахар, карамельный краситель, фосфорную кислоту, ароматизаторы с кофеином, а также ацесульфам К и сукралозу. В британском FAQ Pepsi прямо сказано, что реформулированная версия содержит меньше сахара и дополнительно подслащивается смесью ацесульфама калия и сукралозы. Таким образом, "европейская" Pepsi не тождественна "американской" Pepsi по составу.
В Coca-Cola изменения, которые зависят от ареала реализации, тоже видны.
На странице Coca-Cola US отдельно представлена Coca-Cola Mexico, где вместо кукурузного сиропа используется тростниковый сахар. У Pepsi есть аналогичный отдельный продукт Pepsi Made With Real Sugar, где в составе уже указаны газированная вода, сахар, карамельный краситель, фосфорная кислота, кофеин и натуральный ароматизатор. В этой версии нет кукурузного сиропа и в официальном списке не указана лимонная кислота.
Поэтому корректно говорить не об одной универсальной формуле каждого бренда, а о наборе локальных вариантов с общей базой.
"Секретные" ингредиенты Coca-Cola и что о них известно
Компания сама поддерживает распространенную теорию о "секретных" ингредиентах газировки, называя формулу коммерческой тайной и подчеркивая, что только The Coca-Cola Company знает, как именно производится напиток.
В западных медиа самую известную версию "разгадки" предложили в This American Life в материале от 2011 года. Он был посвящен старой версии рецепта, связанной с историческим документом.
В публикации фигурировала так называемая смесь 7X, куда входили спирт, масло апельсина, масло лимона, мускатное масло, кориандр, нероли и корица. Также упоминались лимонная кислота, кофеин, сахар, вода, лаймовый сок, ваниль и карамель.
В ответ Coca-Cola заявила ABC News, что сторонние лица не раз пытались раскрыть формулу, но обнародованная версия не является "той самой".
Кроме того, существует один компонент, о котором часто упоминают отдельно, потому что он выходит за рамки привычных бытовых представлений о коле. В базе FDA есть декокаинизированный экстракт листьев коки, обозначенный как flavoring agent or adjuvant. На упаковке он обычно попадает в более широкую категорию ароматизаторов. Однако сам факт существования такого разрешенного вкусоароматического компонента в федеральной базе является одним из немногих документально подтвержденных сюжетов, которые регулярно попадают в западные тексты о "секретных" ингредиентах Coca-Cola.
Что можно сказать о "секретах" Pepsi
Официальная страница Pepsi в США показывает базовый состав, сахар, кофеин и калорийность, однако не расшифровывает, что именно входит в natural flavor. В "британской" версии компания так же ограничивается категорией flavourings. То есть вкусовая часть Pepsi, как и у Coca-Cola, остается закрытой для потребителя в деталях, хотя набор основных компонентов формально обнародован.
В целом, если отбросить рекламные формулы и мифы из медиа и соцсетей, в открытых источниках можно найти несколько подтвержденных фактов о любимых напитках миллионов:
- “американские” Coca-Cola Original и Pepsi имеют разные списки ингредиентов;
- оба бренда меняют состав в зависимости от страны и конкретной версии продукта;
- в медиа регулярно “всплывает” история с 7X Flavor и декокаинизированным экстрактом листьев коки, но лишь второй сюжет имеет прямую документальную опору в федеральной пищевой базе, тогда как первый остается частью исторических реконструкций и медийных версий.
