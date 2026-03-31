Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитков

Coca-Cola и Pepsi – любимые напитки нескольких поколений – десятилетиями остаются двумя самыми известными сладкими водами в мире. Однако дискуссии о том, чем именно они отличаются, не утихают. Фанаты газировки спорят о вкусе, составе, особенностях рецептуры, содержании сахара, кофеина и ароматических компонентов.

УНН решил исследовать, что известно об ингредиентах обоих напитков, какие отличия официально подтверждены, а что до сих пор остается частью маркетинговой тайны.

Легендарные Coca-Cola и Pepsi: что компании-производители раскрывают официально

Coca-Cola и Pepsi не публикуют полной производственной формулы своих напитков-визиток. В открытом доступе есть стандартный список ингредиентов, пищевая ценность, содержание кофеина, а также отдельные пояснения о том, что точная рецептура вкусовой части остается коммерческой тайной.

Производитель называет формулу trade secret и отмечает, что защищает ее более 130 лет.

Именно поэтому потребитель может найти информацию о базовых компонентах, но не видит полного состава ароматической смеси, которая на этикетках обозначается как natural flavors или flavourings. Именно это — часть рецептуры, которую бренды не детализируют. В случае Coca-Cola компания прямо связывает секретность с защитой фирменного вкуса.

В Pepsi детали о вкусе напитка также не раскрываются полностью, хотя основные ингредиенты и питательные показатели доступны на официальных страницах продукта.

Какой состав имеют американские версии газировок Coca-Cola и Pepsi

Для рынка США Coca-Cola Original официально указывает такой состав:

газированная вода;

кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;

карамельный краситель;

фосфорная кислота;

натуральные ароматизаторы;

кофеин.

На странице Pepsi для рынка США можно найти такой перечень ингредиентов:

газированная вода;

кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;

карамельный краситель;

сахар;

фосфорная кислота;

кофеин;

лимонная кислота;

натуральный ароматизатор.

Официальные питательные показатели тоже различаются.

В стандартной банке Coca-Cola объемом 12 унций содержится 39 граммов сахара и 34 миллиграмма кофеина. Для Pepsi такого же объема официально указано 41 грамм сахара и 38 миллиграммов кофеина.

Отличия между "Колой" и "Пепси" на уровне рецептуры

Самое заметное открытое различие между американскими версиями заключается в том, что в Pepsi отдельно указана лимонная кислота, а в Coca-Cola Original для США она отсутствует в опубликованном списке ингредиентов.

Кроме того, в составе Pepsi также одновременно указали и кукурузный сироп, и сахар. В Coca-Cola Original для США в официальной формуле указан только кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы как подсластитель. Это одна из причин, по которой в западных материалах о вкусе напитков часто обращают внимание именно на сладость и кислотность.

Исторические источники тоже косвенно подтверждают, что вкусовой профиль брендов не был одинаковым.

Britannica напоминает, что New Coke, которую Coca-Cola запустила в 1985 году, создавали с расчетом на изменение позиций бренда на рынке, а в публичных разборах того периода отдельно упоминали более сладкий профиль Pepsi. Сам факт появления New Coke показывает, что компания воспринимала рецептуру и вкус как конкурентный инструмент, а не как неизменный элемент.

Почему данные о составе не везде одинаковы

Еще одна причина путаницы в том, что Coca-Cola и Pepsi не имеют одинаковой этикетки во всех странах, на рынках которых представлены.

Coca-Cola на своих международных страницах отмечает, что базовые ингредиенты и процесс производства – одинаковы в разных странах, но вкус может немного отличаться. При этом локальные списки ингредиентов и тип подсластителя действительно зависят от конкретной страны.

Для этого достаточно посмотреть на британские версии. Pepsi в Великобритании официально имеет в составе газированную воду, сахар, карамельный краситель, фосфорную кислоту, ароматизаторы с кофеином, а также ацесульфам К и сукралозу. В британском FAQ Pepsi прямо сказано, что реформулированная версия содержит меньше сахара и дополнительно подслащивается смесью ацесульфама калия и сукралозы. Таким образом, "европейская" Pepsi не тождественна "американской" Pepsi по составу.

В Coca-Cola изменения, которые зависят от ареала реализации, тоже видны.

На странице Coca-Cola US отдельно представлена Coca-Cola Mexico, где вместо кукурузного сиропа используется тростниковый сахар. У Pepsi есть аналогичный отдельный продукт Pepsi Made With Real Sugar, где в составе уже указаны газированная вода, сахар, карамельный краситель, фосфорная кислота, кофеин и натуральный ароматизатор. В этой версии нет кукурузного сиропа и в официальном списке не указана лимонная кислота.

Поэтому корректно говорить не об одной универсальной формуле каждого бренда, а о наборе локальных вариантов с общей базой.

"Секретные" ингредиенты Coca-Cola и что о них известно

Компания сама поддерживает распространенную теорию о "секретных" ингредиентах газировки, называя формулу коммерческой тайной и подчеркивая, что только The Coca-Cola Company знает, как именно производится напиток.

В западных медиа самую известную версию "разгадки" предложили в This American Life в материале от 2011 года. Он был посвящен старой версии рецепта, связанной с историческим документом.

В публикации фигурировала так называемая смесь 7X, куда входили спирт, масло апельсина, масло лимона, мускатное масло, кориандр, нероли и корица. Также упоминались лимонная кислота, кофеин, сахар, вода, лаймовый сок, ваниль и карамель.

В ответ Coca-Cola заявила ABC News, что сторонние лица не раз пытались раскрыть формулу, но обнародованная версия не является "той самой".

Кроме того, существует один компонент, о котором часто упоминают отдельно, потому что он выходит за рамки привычных бытовых представлений о коле. В базе FDA есть декокаинизированный экстракт листьев коки, обозначенный как flavoring agent or adjuvant. На упаковке он обычно попадает в более широкую категорию ароматизаторов. Однако сам факт существования такого разрешенного вкусоароматического компонента в федеральной базе является одним из немногих документально подтвержденных сюжетов, которые регулярно попадают в западные тексты о "секретных" ингредиентах Coca-Cola.

Что можно сказать о "секретах" Pepsi

Официальная страница Pepsi в США показывает базовый состав, сахар, кофеин и калорийность, однако не расшифровывает, что именно входит в natural flavor. В "британской" версии компания так же ограничивается категорией flavourings. То есть вкусовая часть Pepsi, как и у Coca-Cola, остается закрытой для потребителя в деталях, хотя набор основных компонентов формально обнародован.

В целом, если отбросить рекламные формулы и мифы из медиа и соцсетей, в открытых источниках можно найти несколько подтвержденных фактов о любимых напитках миллионов:

“американские” Coca-Cola Original и Pepsi имеют разные списки ингредиентов;

оба бренда меняют состав в зависимости от страны и конкретной версии продукта;

в медиа регулярно “всплывает” история с 7X Flavor и декокаинизированным экстрактом листьев коки, но лишь второй сюжет имеет прямую документальную опору в федеральной пищевой базе, тогда как первый остается частью исторических реконструкций и медийных версий.

