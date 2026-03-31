Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв

Київ • УНН

 • 3000 перегляди

Аналіз складу напоїв показав різницю у вмісті цукру, кофеїну та кислот. Бренди змінюють рецептуру залежно від країни та приховують формулу смаку.

Coca-Cola і Pepsi - улюблені напої кількох поколінь - десятиліттями залишаються двома найвідомішими солодкими водами у світі. Однак дискусії про те, чим саме вони відрізняються, не вщухають. Фанати газованки сперечаються про смак, склад, особливості рецептури, вміст цукру, кофеїну та ароматичних компонентів.

УНН вирішив дослідити, що відомо про інгредієнти обох напоїв, які відмінності офіційно підтверджені, а що досі залишається частиною маркетингової таємниці.

Легендарні Coca-Cola і Pepsi: що компанії-виробники розкривають офіційно

Coca-Cola і Pepsi не публікують повної виробничої формули своїх напоїв-візитівок. У відкритому доступі є стандартний список інгредієнтів, харчова цінність, вміст кофеїну, а також окремі пояснення про те, що точна рецептура смакової частини залишається комерційною таємницею.

Виробник називає формулу trade secret і зазначає, що захищає її понад 130 років.

Саме тому споживач може знайти інформацію про базові компоненти, але не бачить повного складу ароматичної суміші, яка на етикетках позначається як natural flavors або flavourings. Саме це — частина рецептури, яку бренди не деталізують. У випадку Coca-Cola компанія прямо пов’язує секретність із захистом фірмового смаку.

У Pepsi деталі про смак напою також не розкриваються повністю, хоча основні інгредієнти та поживні показники доступні на офіційних сторінках продукту.

Який склад мають американські версії газованок Coca-Cola та Pepsi

Для ринку США Coca-Cola Original офіційно вказує такий склад: 

  • газована вода; 
    • кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози; 
      • карамельний барвник; 
        • фосфорна кислота; 
          • натуральні ароматизатори; 
            • кофеїн. 

              На сторінці Pepsi для ринку США можна знайти такий перелік інгредієнтів:

              • газована вода; 
                • кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози; 
                  • карамельний барвник; 
                    • цукор; 
                      • фосфорна кислота; 
                        • кофеїн; 
                          • лимонна кислота; 
                            • натуральний ароматизатор. 

                              Офіційні поживні показники теж різняться. 

                              У стандартній банці Coca-Cola об’ємом 12 унцій міститься 39 грамів цукру і 34 міліграми кофеїну. Для Pepsi такого самого об’єму офіційно вказано 41 грам цукру і 38 міліграмів кофеїну. 

                              Відмінності між "Колою" та "Пепсі" на рівні рецептури

                              Найпомітніша відкрита різниця між американськими версіями полягає в тому, що в Pepsi окремо зазначена лимонна кислота, а в Coca-Cola Original для США вона відсутня в опублікованому списку інгредієнтів. 

                              Крім того, у складі Pepsi також одночасно вказали й кукурудзяний сироп, і цукор. У Coca-Cola Original для США в офіційній формулі зазначений лише кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози як підсолоджувач. Це одна з причин, через яку в західних матеріалах про смак напоїв часто звертають увагу саме на солодкість і кислотність.

                              Історичні джерела теж побічно підтверджують, що смаковий профіль брендів не був однаковим. 

                              Britannica нагадує, що New Coke, яку Coca-Cola запустила у 1985 році, створювали з розрахунком на зміну позицій бренду на ринку, а в публічних розборах того періоду окремо згадували більш солодкий профіль Pepsi. Сам факт появи New Coke показує, що компанія сприймала рецептуру і смак як конкурентний інструмент, а не як незмінний елемент.

                              Трамп переконав Coca-Cola перейти на тростинний цукор у напоях

                              Чому дані про склад не всюди однакові

                              Ще одна  причина плутанини в тому, що Coca-Cola і Pepsi не мають однакової етикетки в усіх країнах, на ринках яких представлені. 

                              Coca-Cola на своїх міжнародних сторінках зазначає, що базові інгредієнти і процес виробництва – однакові в різних країнах, але смак може трохи відрізнятися. При цьому локальні списки інгредієнтів і тип підсолоджувача справді залежать від конкретної країни. 

                              Для цього достатньо подивитися на британські версії. Pepsi у Великій Британії офіційно має у складі газовану воду, цукор, карамельний барвник, фосфорну кислоту, ароматизатори з кофеїном, а також ацесульфам К і сукралозу. У британському FAQ Pepsi прямо сказано, що реформульована версія містить менше цукру і додатково підсолоджується сумішшю ацесульфаму калію та сукралози. Таким чином, "європейська" Pepsi не тотожна "американській" Pepsi за складом.

                              У Coca-Cola зміни, які залежать від ареалу реалізації, теж видно. 

                              На сторінці Coca-Cola US окремо представлена Coca-Cola Mexico, де замість кукурудзяного сиропу використовується тростинний цукор. У Pepsi є аналогічний окремий продукт Pepsi Made With Real Sugar, де в складі вже вказані газована вода, цукор, карамельний барвник, фосфорна кислота, кофеїн і натуральний ароматизатор. У цій версії немає кукурудзяного сиропу і в офіційному списку не зазначена лимонна кислота. 

                              Тому коректно говорити не про одну універсальну формулу кожного бренду, а про набір локальних варіантів зі спільною базою.

                              "Секретні" інгредієнти Coca-Cola та що про них відомо

                              Компанія сама підтримує поширену теорію про "секретні" інгредієнти газованки, називаючи формулу комерційною таємницею і підкреслюючи, що тільки The Coca-Cola Company знає, як саме виготовляється напій. 

                              У західних медіа найвідомішу версію "розгадки" запропонували в This American Life у матеріалі від 2011 року. Він був присвячений старій версії рецепта, пов’язаній з історичним документом.

                              У публікації фігурувала так звана суміш 7X, куди входили спирт, олія апельсина, олія лимона, мускатна олія, коріандр, неролі та кориця. Також згадувалися цитратна кислота, кофеїн, цукор, вода, лаймовий сік, ваніль і карамель. 

                              У відповідь Coca-Cola заявила ABC News, що сторонні особи не раз намагалися розкрити формулу, але оприлюднена версія не є "тією самою". 

                              Крім того, існує один компонент, про який часто згадують окремо, бо він виходить за межі звичних побутових уявлень про колу. У базі FDA є декокаїнізований екстракт листя коки, позначений як flavoring agent or adjuvant. На упаковці він зазвичай потрапляє до ширшої категорії ароматизаторів. Проте сам факт існування такого дозволеного смакоароматичного компонента у федеральній базі є одним із небагатьох документально підтверджених сюжетів, які регулярно потрапляють у західні тексти про "секретні" інгредієнти Coca-Cola.

                              Що можна сказати про "секрети" Pepsi

                              Офіційна сторінка Pepsi в США показує базовий склад, цукор, кофеїн і калорійність, однак не розшифровує, що саме входить до natural flavor. У "британській" версії компанія так само обмежується категорією flavourings. Тобто смакова частина Pepsi, як і у Coca-Cola, залишається закритою для споживача в деталях, хоча набір основних компонентів формально оприлюднений.

                              Загалом, якщо відкинути рекламні формули та міфи з медіа й соцмереж, у відкритих джерелах можна знайти кілька підтверджених фактів про улюблені напої мільйонів:

                              • “американські” Coca-Cola Original і Pepsi мають різні списки інгредієнтів;
                                • обидва бренди змінюють склад залежно від країни та конкретної версії продукту; 
                                  • у медіа регулярно “випиває” історія з 7X Flavor і декокаїнізованим екстрактом листя коки, але лише другий сюжет має пряму документальну опору у федеральній харчовій базі, тоді як перший залишається частиною історичних реконструкцій і медійних версій.

                                    Олександра Василенко

