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Зеленский обсудил с королем Бельгии атаку на Лавру и усиление санкций против рф

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Президент Украины встретился с королем Бельгии Филиппом. Обсуждали обстрел Киево-Печерской лавры и усиление санкций против рф.

Зеленский обсудил с королем Бельгии атаку на Лавру и усиление санкций против рф

Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Его Величества Короля бельгийцев Филиппа. Обсудили атаку на Киево-Печерскую лавру, усиление санкций против рф и усиление роли Европы в переговорном процессе, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проинформировал о российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в результате которых пострадала Киево-Печерская лавра. Владимир Зеленский отметил, что нужно усиливать санкции против России, и рассказал о дипломатической работе с партнерами и необходимости усиления роли Европы в переговорном процессе.

Президент также проинформировал Его Величество о ситуации на фронте.

Отдельно обсудили поддержку европейской интеграции Украины и двустороннее оборонное сотрудничество.

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Антонина Туманова

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