Зеленский обсудил с королем Бельгии атаку на Лавру и усиление санкций против рф
Киев • УНН
Президент Украины встретился с королем Бельгии Филиппом. Обсуждали обстрел Киево-Печерской лавры и усиление санкций против рф.
Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Его Величества Короля бельгийцев Филиппа. Обсудили атаку на Киево-Печерскую лавру, усиление санкций против рф и усиление роли Европы в переговорном процессе, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства проинформировал о российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в результате которых пострадала Киево-Печерская лавра. Владимир Зеленский отметил, что нужно усиливать санкции против России, и рассказал о дипломатической работе с партнерами и необходимости усиления роли Европы в переговорном процессе.
Президент также проинформировал Его Величество о ситуации на фронте.
Отдельно обсудили поддержку европейской интеграции Украины и двустороннее оборонное сотрудничество.
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