Президент Украины Зеленский провел совещание с командирами корпусов по ситуации на фронте. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях, обеспечение войск вооружением, потребность в дополнительных 155-мм снарядах, средствах для дальнобойных ударов и наращивание поставок наземных роботизированных комплексов. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Как рассказал Зеленский, сегодня вместе с заместителем руководителя ОП Павлом Палисой "продолжили общаться с командирами корпусов, которые защищают сейчас наиболее интенсивные участки фронта".

Зеленский заслушал доклады бригадного генерала Дмитрия Волошина, командира 8-го корпуса ДШВ, генерал-майора Артема Богомолова, командира 10-го армейского корпуса, бригадного генерала Алексея Майстренко, командира 11-го армейского корпуса, бригадного генерала Евгения Ласийчука, командира 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадного генерала Святослава Зайца, командира 20-го армейского корпуса, и бригадного генерала Ярослава Сидорова, командира 17-го армейского корпуса.

Обсудили характер и особенности ведения боевых действий на фронте, в частности Славянском, Покровском, Александровском, на Харьковщине и других во многом тяжелых направлениях. Все командиры отмечают важность нашей программы по справедливому распределению личного состава для боевых бригад. Программа функционирует с декабря и фактически в каждой бригаде доказала свою эффективность. Обсудили необходимое снабжение оружием и средствами для ведения боевых действий, реализации ротаций, защиты нашей логистики и уничтожения логистики россиян