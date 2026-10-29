В Олешках 54 години триває режим тиші - Лубінець про хід місії

Порушень режиму тиші у межах гуманітарної місії в Олешках не зафіксовано. Розмінування проходить успішно. Готується гуманітарна допомога для жителів цього міста на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес, 29 жовтня вранці у соцмережах, пише УНН.

Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра. Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано - повідомив Лубінець.

Це, з його слів, "стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в рф яною лантратовою". "Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей", - вказав він.

"Окремо дякую першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках", - додав Омбудсман.

"Продовжуємо працювати над виконанням домовленостей. Наше завдання - доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних", - наголосив Лубінець.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

28 жовтня повідомлялося, що в Олешках у межах гуманітарної місії розпочали розмінування маршрутів.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.