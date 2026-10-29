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В Олешках 54 часа действует режим тишины - Лубинец о ходе миссии

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

В Олешках без нарушений разминируют маршруты и готовят гуманитарный груз. Помощь планируют доставить 30 октября.

В Олешках 54 часа действует режим тишины - Лубинец о ходе миссии

Нарушений режима тишины в рамках гуманитарной миссии в Олешках не зафиксировано. Разминирование проходит успешно. Готовится гуманитарная помощь для жителей этого города на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который координирует процесс, утром 29 октября в соцсетях, пишет УНН.

В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии. Параллельно уже формируем гуманитарный груз, который планируем доставить в Олешки завтра. Режим тишины уже продолжается 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушений режима тишины не зафиксировано

- сообщил Лубинец.

Это, по его словам, "стало возможным, в частности, благодаря постоянной коммуникации между мной и Уполномоченной по правам человека в рф яной лантратовой". "Мы поддерживаем связь и координируем выполнение достигнутых договоренностей", - указал он.

"Отдельно благодарю первую леди США Меланию Трамп, которая лично уделяет свое время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках", - добавил Омбудсман.

"Продолжаем работать над выполнением договоренностей. Наша задача - доставить гуманитарную помощь людям, которые остаются в городе, и обеспечить возможность безопасного выезда гражданских", - подчеркнул Лубинец.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

28 октября сообщалось, что в Олешках в рамках гуманитарной миссии начали разминирование маршрутов.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.  

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Мелания Трамп
Война в Украине
Давид Арахамия
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина