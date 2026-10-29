Українська делегація виїхала в напрямку Олешок - Лубінець

Українська делегація у межах гуманітарної місії виїхала в напрямку Олешок на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес, 29 жовтня у соцмережах, пише УНН.

Підтверджую: я разом з українською делегацією вирушив у напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії. Попереду — доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей - написав Лубінець.

Ця робота, з його слів, "відбувається в межах домовленостей, досягнутих із уповноваженою з прав людини в рф яною лантратовою, за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп".

"Зосереджені на головному — зробити все можливе для людей, які чекають на допомогу", - наголосив Омбудсман.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

28 жовтня повідомлялося, що в Олешках у межах гуманітарної місії розпочали розмінування маршрутів. На ранок 29 жовтня порушень режиму тиші у межах гуманітарної місії в Олешках не зафіксовано. Розмінування проходить успішно. Готувалася гуманітарна допомога для жителів цього міста на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.