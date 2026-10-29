Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец

Украинская делегация в рамках гуманитарной миссии выехала в направлении Олешек на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который координирует процесс, 29 октября в соцсетях, пишет УНН.

Подтверждаю: я вместе с украинской делегацией направился в сторону Олешек для реализации гуманитарной миссии. Впереди — доставка гуманитарной помощи людям, которые остаются в городе, и работа над обеспечением возможности безопасного выезда людей - написал Лубинец.

Эта работа, по его словам, "осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых с уполномоченной по правам человека в рф яной лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп".

"Сосредоточены на главном — сделать все возможное для людей, которые ждут помощи", - подчеркнул Омбудсмен.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

28 октября сообщалось, что в Олешках в рамках гуманитарной миссии начали разминирование маршрутов. По состоянию на утро 29 октября нарушений режима тишины в рамках гуманитарной миссии в Олешках не зафиксировано. Разминирование проходит успешно. Готовилась гуманитарная помощь для жителей этого города на временно оккупированной территории Херсонской области.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.