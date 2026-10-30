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Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовження

Київ • УНН

 • 96 перегляди

В Олешках триває гуманітарна операція з евакуації охочих на підконтрольну Україні територію. До міста також доставили допомогу.

Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовження

Гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, яка наразі триває, - важлива операція, і має отримати продовження. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов у соцмережах 30 жовтня, показавши нові кадри з міста і вказавши, що для охочих виїхати вже підготували транспорт, пише УНН.

У цей момент в Олешках триває гуманітарна операція. Для мешканців, які бажають евакуюватися на підконтрольну Україні територію, підготовлений транспорт. Також до міста доправлена гуманітарна допомога. З української сторони координує проведення операції уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Перебуваю з ним на постійному зв’язку. Це важлива операція, і вона має отримати продовження. Для України важливе життя кожного громадянина. Працюємо далі

- написав Буданов.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Верховна Рада України
Олешки
Херсонська область
Кирило Буданов
Україна