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Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжение

Киев • УНН

 • 10567 просмотра

В Олешках продолжается гуманитарная операция по эвакуации желающих на подконтрольную Украине территорию. В город также доставили помощь.

Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжение

Гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках Херсонской области, которая продолжается в настоящее время, — важная операция, и она должна получить продолжение. Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в социальных сетях 30 октября, показав новые кадры из города и указав, что для желающих выехать уже подготовили транспорт, пишет УНН.

В этот момент в Олешках продолжается гуманитарная операция. Для жителей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, подготовлен транспорт. Также в город доставлена гуманитарная помощь. С украинской стороны проведение операции координирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Нахожусь с ним на постоянной связи. Это важная операция, и она должна получить продолжение. Для Украины важна жизнь каждого гражданина. Работаем дальше

— написал Буданов.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — отвечает за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов и продлевается, показав видео с местными жителями.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.    

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Украина