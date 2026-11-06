росія хоче спровокувати протести в Україні, завдаючи ударів по інфраструктурі взимку - Буданов
Київ • УНН
рф планує бити по критичній інфраструктурі України взимку, щоб спровокувати протести та тиснути на владу. Буданов заявив, що Україна переживе зиму.
рф намагається спровокувати в Україні протести, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі взимку. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю CBS News, передає УНН.
Завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі, чим вони сподіваються, у їх розумінні, створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до по суті здачі національних інтересів. Але цього не буде
Він додав, що Україна важко, але пройде цю зиму.
Нагадаємо
Українська розвідка має інформацію, що росія готує новий удар по енергетиці, по мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі.