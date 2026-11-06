росія хоче спровокувати протести в Україні, завдаючи ударів по інфраструктурі взимку - Буданов 

Кирило Буданов

рф намагається спровокувати в Україні протести, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі взимку. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю CBS News, передає УНН.

Завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі, чим вони сподіваються, у їх розумінні, створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до по суті здачі національних інтересів. Але цього не буде - сказав Буданов.

Він додав, що Україна важко, але пройде цю зиму.

Нагадаємо

Українська розвідка має інформацію, що росія готує новий удар по енергетиці, по мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі.