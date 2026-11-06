россия хочет спровоцировать протесты в Украине, нанося удары по инфраструктуре зимой — Буданов

Кирилл Буданов

рф пытается спровоцировать в Украине протесты, нанося удары по критической инфраструктуре зимой. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью CBS News, передает УНН.

Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются, в их понимании, создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к фактической сдаче национальных интересов. Но этого не будет - сказал Буданов.

Он добавил, что Украина тяжело, но пройдет эту зиму.

Напомним

Украинская разведка располагает информацией, что Россия готовит новый удар по энергетике, по мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре.