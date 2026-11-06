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россия хочет спровоцировать протесты в Украине, нанося удары по инфраструктуре зимой — Буданов

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

рф планирует наносить удары по критической инфраструктуре Украины зимой, чтобы спровоцировать протесты и давить на власть. Буданов заявил, что Украина переживёт зиму.

россия хочет спровоцировать протесты в Украине, нанося удары по инфраструктуре зимой — Буданов
Кирилл Буданов

рф пытается спровоцировать в Украине протесты, нанося удары по критической инфраструктуре зимой. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью CBS News, передает УНН. 

Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются, в их понимании, создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к фактической сдаче национальных интересов. Но этого не будет 

- сказал Буданов. 

Он добавил, что Украина тяжело, но пройдет эту зиму. 

Напомним 

Украинская разведка располагает информацией, что Россия готовит новый удар по энергетике, по мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре.  

Павел Башинский

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