россия хочет спровоцировать протесты в Украине, нанося удары по инфраструктуре зимой — Буданов
Киев • УНН
рф планирует наносить удары по критической инфраструктуре Украины зимой, чтобы спровоцировать протесты и давить на власть. Буданов заявил, что Украина переживёт зиму.
рф пытается спровоцировать в Украине протесты, нанося удары по критической инфраструктуре зимой. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью CBS News, передает УНН.
Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются, в их понимании, создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к фактической сдаче национальных интересов. Но этого не будет
Он добавил, что Украина тяжело, но пройдет эту зиму.
Напомним
Украинская разведка располагает информацией, что Россия готовит новый удар по энергетике, по мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре.