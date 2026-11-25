Буданов очікує, що чотиристороння зустріч щодо миру може відбутися до Різдва
Київ • УНН
Кирило Буданов сподівається на робочу зустріч України, США, Європи та росії до Різдва. Формат участі Європи ще обговорюють.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов сподівається, що до Різдва відбудеться робоча зустріч за участю України, США, Європи та росії, передає УНН із посиланням на Новини.LIVE.
Буданов також оцінив можливість участі європейців у переговорах: "Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично".
Щодо складу делегацій глава ОП зазначив, що важливіше те, які питання обговорюватимуть на зустрічі.
Україна та Європа проведуть консультації щодо переговорів 25 листопада - Буданов25.11.26, 17:01 • 1590 переглядiв
Нагадаємо
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді мирних переговорів щодо війни рф проти України, і ЄС оцінюватиме прогрес на основі дій росії, а не лише її слів".