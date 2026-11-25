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"З Дукою мене познайомив Малюк": перше інтерв’ю Андрія Осипова, який у фільмі НАБУ "Карфаген-2" фігурує як "Кримінал"

Україна чекає від США на дату чотиристоронньої зустрічі - Зеленський

Вантажівки під цифровим контролем: навіщо Україні електронні накладні та які будуть штрафи

В Україні лазером уперше збили реактивний дрон "Герань" - радник Зеленського

Україна збільшила експорт нафти в 11 разів: хто її купує та чому країна продає сировину замість пального

Як підготуватися до НМТ з-за кордону або після повернення в Україну - освітяни дали підказки

Ексклюзив

Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: сім засідань поспіль без розгляду по суті

Відпустка-2027: турагентка пояснила, кому варто бронювати літній відпочинок уже зараз

Керівники НАБУ та САП, а також ексголова СБУ і колишній генпрокурор знову не зʼявилися на ТСК – Гончаренко