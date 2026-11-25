Кирилл Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов надеется, что до Рождества состоится рабочая встреча с участием Украины, США, Европы и россии, передает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.

Буданов также оценил возможность участия европейцев в переговорах: "Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично".

Касательно состава делегаций глава ОП отметил, что важнее то, какие вопросы будут обсуждаться на встрече.

Украина и Европа проведут консультации по переговорам 25 ноября - Буданов

Напомним

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сильная европейская команда примет участие в следующем раунде мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, и ЕС будет оценивать прогресс на основе действий россии, а не только ее слов".