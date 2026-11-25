Украина и Европа проведут консультации по переговорам 25 ноября - Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов заявил о плановых телефонных консультациях Украины с европейскими партнёрами 25 ноября. ЕС присоединится к следующему раунду мирных переговоров.
Украина и Европа должны провести консультации 25 ноября. Процесс переговоров продвигается постепенно и более-менее планово. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает Новини.LIVE, передает УНН.
Детали
Сегодня должны состояться телефонные консультации между нами и европейскими партнерами. То есть идея - плановая работа. К чему она приведет, увидим со временем
Напомним
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сильная европейская команда примет участие в следующем раунде мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, и ЕС будет оценивать прогресс на основе действий россии, а не только ее слов".
Глава МИД рф сергей лавров пренебрежительно высказался о роли Европы в переговорах по Украине.