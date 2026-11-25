Украина и Европа должны провести консультации 25 ноября. Процесс переговоров продвигается постепенно и более-менее планово. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает Новини.LIVE, передает УНН.

Детали

Сегодня должны состояться телефонные консультации между нами и европейскими партнерами. То есть идея - плановая работа. К чему она приведет, увидим со временем - сказал Буданов на мероприятии «Диалог ради единства».

Напомним

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сильная европейская команда примет участие в следующем раунде мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, и ЕС будет оценивать прогресс на основе действий россии, а не только ее слов".

Глава МИД рф сергей лавров пренебрежительно высказался о роли Европы в переговорах по Украине.