Україна та Європа проведуть консультації щодо переговорів 25 листопада - Буданов
Київ • УНН
Кирило Буданов заявив про планові телефонні консультації України з європейськими партнерами 25 листопада. ЄС долучиться до наступного раунду мирних переговорів.
Україна та Європа мають провести консультації 25 листопада. Процес перемовин рухається поступово та більш-менш планово. Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, повідомляє Новини.LIVE, передає УНН.
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Сьогодні мають бути в телефонному режимі чергові консультації між нами, європейськими партнерами. Тобто, ідея - планова робота. До чого вона призводить, побачимо з часом
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Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді мирних переговорів щодо війни рф проти України, і ЄС оцінюватиме прогрес на основі дій росії, а не лише її слів".
Очільник мзс рф сергій лавров зневажливо висловився про роль Європи в переговорах щодо України.