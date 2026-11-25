Україна та Європа мають провести консультації 25 листопада. Процес перемовин рухається поступово та більш-менш планово. Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, повідомляє Новини.LIVE, передає УНН.

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Сьогодні мають бути в телефонному режимі чергові консультації між нами, європейськими партнерами. Тобто, ідея - планова робота. До чого вона призводить, побачимо з часом - сказав Буданов на заході "Діалог заради єдності".

Нагадаємо

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді мирних переговорів щодо війни рф проти України, і ЄС оцінюватиме прогрес на основі дій росії, а не лише її слів".

Очільник мзс рф сергій лавров зневажливо висловився про роль Європи в переговорах щодо України.