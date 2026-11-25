Енергетика, транспорт, залучення фінансування - Сибіга назвав пріоритети України на Конференції з відновлення
Київ • УНН
У Таллінні обговорять підтримку енергетики й транспорту та страхування воєнних ризиків. Конференція відбудеться наприкінці січня.
Головними пріоритетами Конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці січня в Естонії, будуть підтримка української енергетики й транспорту, а також залучення фінансування. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром економіки та довкілля Олександром Кравченком і главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, передає УНН.
Сьогодні в тристоронньому форматі за участю мого колеги, міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка ми обговорили підготовку до Конференції з відновлення України. Естонія прийматиме наприкінці січня в Таллінні цю конференцію. Очікуємо від цього заходу конкретних зобов'язань партнерів для стійкості України
Він додав, що перший пріоритет - енергетика.
Лише з липня росія атакувала понад 2000 українських енергетичних об'єктів. Розраховуємо, що Конференція залучить додаткове обладнання і кошти, які надійдуть до кінця зими. Другий пріоритет - транспорт. росія знищила понад 600 українських локомотивів
Третім пріоритетом міністр назвав страхування воєнних ризиків в Україні, що має сприяти розвитку бізнесу та залученню інвестицій.
Це буде особливістю Конференції в Таллінні
Нагадаємо
Наступна Конференція з відновлення України відбудеться в столиці Естонії Таллінні у 2027 році.