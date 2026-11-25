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Основными приоритетами Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в конце января в Эстонии, будут поддержка украинской энергетики и транспорта, а также привлечение финансирования. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром экономики и окружающей среды Александром Кравченко и главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, передает УНН.

Сегодня в трехстороннем формате при участии моего коллеги, министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, мы обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины. Эстония примет эту конференцию в конце января в Таллинне. Ожидаем от этого мероприятия конкретных обязательств партнеров для обеспечения устойчивости Украины - сказал Сибига.

Он добавил, что первый приоритет — энергетика.

Только с июля Россия атаковала более 2000 украинских энергетических объектов. Рассчитываем, что Конференция привлечет дополнительное оборудование и средства, которые поступят до конца зимы. Второй приоритет — транспорт. Россия уничтожила более 600 украинских локомотивов - добавил Сибига.

Третьим приоритетом министр назвал страхование военных рисков в Украине, что должно способствовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций.

Это будет особенностью Конференции в Таллинне - отметил министр.

Напомним

Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в столице Эстонии Таллинне в 2027 году.