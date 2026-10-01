На системы "Новой почты" осуществляют DDoS-атаку, в работе сервисов возможны сбои
Киев • УНН
"Новая почта" сообщила о DDoS-атаке и возможных временных сбоях в работе сервисов. Компания запустила резервные схемы.
Фото иллюстративное
На системы «Новой почты» осуществляется DDoS-атака, возможны незначительные сложности в работе сервисов, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Осуществляется DDoS-атака на системы «Новой почты». Возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании
Вместе с тем в компании подчеркнули, что ситуация полностью под контролем.
Мы успешно противодействуем, и наши ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы
Добавим
Ранее в сети сообщали о сбоях в работе приложения «Новая почта».